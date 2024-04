Po prohře se Španělskem čeká házenkářky neoblíbené Nizozemsko. Pro naději na postup musí vyhrát

Po prohře se Španělskem opouštěly některé české házenkářky palubovku v slzách. Protože ale od sebe dva úvodní zápasy olympijské kvalifikace dělí jen 24 hodin, na smutek moc času neměly.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říkají házenkářy Charlotte Cholevová a Adéla Stříšková před zápasem s Nizozemskem

„Může nás to trápit do půlnoci. Máme nový zápas a musíme se stoprocentně soustředit, je to naše poslední šance, porazit Holandsko, abychom měly nějakou šanci postoupit na olympijské hry. Já věřím, že každá hráčka si to v hlavě nastaví tak, že tam necháme srdce. Doufám, že překvapíme a vyhrajeme,“ věří spojka Charlotte Cholevová, která se pokusí ukončit nepříznivou sérii Češek proti nizozemským favoritkám.

Postup házenkářek na olympijské hry se vzdaluje. V klíčovém zápase se Španělskem Češky prohrály 21:31 Číst článek

Šňůra proher začala už v roce 2017 na mistrovství světa, národní tým pak prohrál další čtyři vzájemné zápasy – o 8, 13 i 17 branek. Nejblíž úspěchu byl letos v únoru, kdy doma v evropské kvalifikaci prohrál o jediný gól.

„Už jich máme samozřejmě plné zuby, máme je všude. Ale neházíme flintu do žita, prostě se připravíme jako vždy a doufáme, že budeme lepší,“ naznačila křídelnice Adéla Stříšková, že v posledním roce a čtvrt se české házenkářky se soupeřkami z Nizozemska utkaly hned čtyřikrát.

Při podvečerním pátém souboji touží bilanci ukončit – případná porážka by totiž znamenala konec nadějí na postup na olympijské hry. A jak dodala 21letá spojka Cholevová, věkově starší hráčky už další možnost projít pod pět kruhů nemusí dostat.

„Hlavně tady máme hráčky, pro které to mohla být poslední příležitost se vůbec na olympiádu dostat. Já jsem ještě naštěstí mladá hráčka a věřím, že tahle šance se nám ještě naskytne, ale věřím, že pro starší hráčky to musí být obrovské zklamání, protože už se třeba na olympiádu nikdy nepodívají,“ chápe motivaci starších spoluhráček spojka francouzského Brestu.

Utkání Česko – Nizozemsko začne v 18.30 v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Radiožurnál nabídne aktuální vstupy.