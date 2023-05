Házenkáři oslavili postup na Euro a rozloučili se s brankářem Galiou. Tým se cítí konkurenceschopně

Čeští házenkáři si příští rok v lednu zahrají na mistrovství Evropy v Německu. Probojovali se tam z kvalifikační skupiny spolu s Islandem. Pro českou reprezentaci to bude dvanáctá účast na kontinentálním šampionátu a po nedělním utkání proti Izraeli mohla reprezentace slavit postup. Video Frýdek-Místek 17:48 1. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Galia při svém posledním zápase za českou házenkářskou reprezentaci | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

„Podle mě jsme nepředvedli náš nejlepší výkon, ale přesto jsme vyhráli. Odměnili jsme tak skvělé diváky ve Frýdku dvěma body. Postoupili jsme na Euro, tak jsme spokojení,“ říkal po posledním vítězném kvalifikačním utkání ve Frýdku-Místku proti Izraeli brankář Tomáš Mrkva.

V utkání se loučil s reprezentační kariérou jeho kolega Martin Galia, ale jako kouč gólmanů bude u reprezentace nadále pokračovat.

„S klukama zůstanu, neloučím se nadobro. Budu akorát pracovat v jiné roli, v reprezentačním dresu už mě nikdo neuvidí,“ řekl Galia.

„Jeden z nejlepších českých házenkářů měl svůj poslední zápas. 23 let v národním týmu. Bylo to těžké utkání, ale pro Martina jsme tam chtěli nechat všechno. Když pak přišel na závěr do brány, měl i těžké zákroky, takhle by se chtěl asi rozloučit každý brankář,“ řekl po zápase Matěj Klíma.

Reprezentace pod vedením španělského trenéra Xaviera Sabateho má teď tři čtvrtě roku na to, aby svou výkonnost ještě před evropským šampionátem posouvala.

„Jak říkám vždy, musíme denně pracovat na zlepšování. Myslím, že jsme se hodně posunuli, každým zápasem to je lepší. Dokázali jsme v jednom zápase porazit podle mého mínění světový tým, kterým je Island. Ale mistrovství světa nebo Evropy je za dva roky a od kvalifikace je odlišné. Musíme zapojit více hráčů a rozšířit kádr. Budeme tam muset rotovat a stabilizovat výkonnost,“ řekl kouč české reprezentace.

Hrát v Německu je pro českou reprezentaci velkým lákadlem, házená je tam totiž extrémně populární, po fotbale jde o sport číslo dva.

„Byla škoda, že už tehdy jsme tam nepostoupili na mistrovství světa. Teď se ale všichni těšíme, protože Německo je házené země zaslíbená. Určitě se budeme rvát o to, abychom postoupili do hlavní skupiny, “ pokračuje brankář Tomáš Mrkva, který působí v nejlepším německém klubu Kielu pod trenérským vedením dalšího bývalého skvělého házenkáře Filipa Jíchy.

„Konkurenceschopnost naší reprezentace je podle mě vysoká. Vyzkoušeli jsme si to proti Islandu, že když šlapeme na sto procent, můžeme porazit i světový tým. Na Euru je to samozřejmě o tom, jak si to sedne a v jakém rozpoložení hráči přijedou. Je tam hodně věcí, co se musí sejít, ale myslím, že ten základ, bojovnost, tam máme,“ dodává Mrkva.

Šampionát se bude v lednu hrát v šesti německých městech a česká reprezentace se může představit třeba v Düsseldorfu na multifunkčním fotbalovém stadionu Merkur Spiel-Arena se zatahovací střechou a kapacitou 55 tisíc diváků.