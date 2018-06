‚Péťa je legenda.‘ Při obratu házenkářů zářil loučící se gólman Štochl

Nestává se často, aby se v házené radoval z vítězství tým, který v zápase prohrával o sedm gólů. Přesně takový kousek se ale podařil české reprezentaci v utkání play-off kvalifikace mistrovství světa. Češi na stadionu v Plzni nakonec porazili Rusko 27:26. K obratu pomohl i veterán v brance Petr Štochl. Plzeň 8:34 9. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Štochl při jednom ze zákroků v zápase proti Rusku | Foto: Miroslav Chaloupka | Zdroj: ČTK

Českým házenkářům se nevydařil hlavně úvod utkání. Po častých chybách v rozehrávce prohrávali už 4:11. Pak se ale na hřišti objevil Petr Štochl.

„Naskytlo se to tak, že jsem musel asi v patnácté minutě na hřiště, ale vzhledem k úvodu utkání se nebylo čemu divit. Moc jednoduše jsme ztráceli v útoku balony a valilo se na to na bránu, bylo jedno, kdo tam bude stát,“ řekl po zápase Radiožurnálu 42letý veterán.

Štochl se v brance rychle zabydlel, předvedl několik zákroků a Češi začali ztrátu postupně stahovat. Ve druhém poločase Český výběr dál umazával náskok soupeře a když ruští střelci přeci jen vystřelili, tak jejich pokusy dokázal několikrát zlikvidovat český brankář.

Štochl už loni reprezentační kariéru ukončil, ale s příslibem, že týmu vypomůže, když bude potřeba. Teď při absenci Martina Galii se na jeden zápas vrátil a zažil vítěznou domácí reprezentační rozlučku.

V Rusku nebude

„Jsem rád, že jsem mohl týmu pomoct, když jsem přijel. Věřím, že tenhle vcelku slušný základ do odvety zvládneme. A jestli tomu pomůžu, bude se to řadit k výraznějším utkáním, jestli se to povede,“ přemýšlel gólman nad rozhodující odvetou v Rusku. Tam ale nepojede, rozloučil se v Plzni a na východ ani nemá vízum.

Po utkání fanoušci dlouho vyvolávali Štochlovo jméno a jeho výkon ocenili i spoluhráči. „Péťa je legenda. V Plzni nebo kdekoli zachytal vždycky neuvěřitelně. Gólmani nám strašně pomohli a jsem rád, že tady mohl být a ještě ukázat, co v něm je,“ chválil Štochla po utkání autor vítězné branky Roman Bečvář.

Odveta play-off o mistroství světa mezi Českem a Ruskem se bude hrát příští úterý v Permu.

Úvodní utkání play off kvalifikace mistrovství světa házenkářů 2019 - Plzeň:

ČR - Rusko 27:26 (12:17)

Sestava a branky ČR: Mrkva, Štochl - Hrstka 6, Bečvář 2, Landa, Jurka, Horák 2, Kotrč 1, Kašpárek 5, Babák 6, Šlachta 3, Škvařil, Zdráhala, Číp, Mubenzem, Zeman 2.

Nejvíce branek Ruska: Šiškarev 5, Kiselev 4. Rozhodčí: Jurinovič, Mrvica (oba Chorv.). Sedmimetrové hody: 3/2 - 3/3. Vyloučení: 2:0. Diváci: 1200.