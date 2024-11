Špička Evropy je pořád daleko, říká asistent trenéra házenkářek Mostu po prohře s Borussií Dortmund

Házenkářky Mostu budou chybět v jarní fázi Evropské ligy. V závěrečném kole kvalifikace je zastavila Borussia Dortmund. Té obhájkyně českého zlata po prohře o čtyři góly v Německu podlehly na svém hřišti jednoznačně 23:37. Most 22:29 18. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Simona Szárková z Baníku Most v zápase s Borussií Dortmund | Foto: Ondřej Bičiště | Zdroj: Mf Dnes + LN / Profimedia

Zatímco v hale současného lídra Bundesligy Most favorita zaskočil, v domácím prostředí neměl šanci.

„Výsledek o čtyři tam bylo asi jedno z nejlepších utkání, které jsme letos odehráli. Tady už jsme to už nezopakovali. Na druhou stranu oni tři dny před domácím zápasem měli těžký zápas v německém poháru, teď měli týden na to se na nás připravit, to bylo dneska vidět,“ hodnotil zápas asistent trenéra Jiří Tancoš.

Házenkářky Mostu mohlo mrzet především neproměňování šancí. „V prvním poločase jednoznačně rozhodlo, že jsme měli spoustu dobrých šancí, které jsme nevyužili. Kvůli tomu, že jsme ty šance nedávali, jsme hned od začátku tahali za kratší konec. Bylo to psychicky hodně náročné,“ přiznal Tancoš.

Trenéři Dortmundu si po prvním vzájemném utkání mosteckou hru detailně rozebraly. V odvetě pak Borussia drama nepřipustila.

„Překvapili jsme je hrou sedm na šest a měli jsme minimum technických chyb, dneska jich bylo o dost víc. Připravili se na to sedm na šest dobře. Systém se dvěma pivoty u sebe, trenér to pojmenoval superpivot, byla naše trenérská myšlenka. Fungovalo nám to, nebyli na to připravení, a i proto jsme dali dvaatřicet branek. Tady už to prostě nevycházelo,“ popsal mostecký asistent trenéra.

V odvetě dostal Most šest gólů do prázdné branky. „Ten rozdíl v jaké hale se hrálo tam a tady tomu zakončení přes celé hřiště nahrává. Tady je to mnohem snazší než na krytém atletickém stadionu. Jak je tam obrovský prostor a za brankou nic není, tak ta brána se trochu ztrácí, nechytíš orientační body. To tady pro ně mohl být také určitou výhodou,“ vysvětloval Tancoš.

Házenkářky Mostu v této sezoně v Evropské lize dohrály. Ve čtyřech kvalifikačních zápasech nabral mladý tým zkušenosti.

„Dneska nám ukázali, že špička Evropy je pořád ještě daleko. Myslím, že rozdíl je v pohybu a rychlosti přihrávek,“ zjistil Tancoš, co chybí nejlepšímu českému týmu k tomu, aby se vyrovnal špičkovým soupeřkám z Evropy.

Závěrečné kolo kvalifikace o Evropskou ligu házenkářek: Borussia Dortmund - Baník Most 36:32 (18:14) Nejvíce branek: Antlová a Bleckmannová po 7, Lassourceová 5/1 - Smetková 8/2, Jestříbková 6, Zachová a Kuxová po 4. Baník Most - Borussia Dortmund 23:37 (8:16) Nejvíce branek: Zachová 7/5, Smetková 4, Mateusová 3 - Langerová 7, Antlová 6, Sasakiová 5.