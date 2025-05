Házenkáři Plzně vyhráli třetí finále v Karviné 26:22 a mají mistrovský mečbol

Házenkáři Plzně vyhráli třetí extraligové finále v Karviné 26:22 a po druhém vítězství v sérii mají mistrovský mečbol. Finále může Talent tým ukončit v domácím prostředí ve středu, případný rozhodující pátý duel se bude hrát v neděli 1. června na hřišti obhájce titulu z Karviné. Karviná 20:34 23. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Házenkáři Jakub Douda, Denis Harabiš a Vojtěch Košťálek | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK, Profimedia

Plzni se po úvodní porážce v Karviné podařilo ve středu s dlouholetým rivalem ukončit sedmizápasovou sérii porážek a dnes ho zdolala podruhé za sebou. „První zápas v Karviné neměl parametry finále. U nás se to ale změnilo a teď jsme na to navázali. Povedlo se nám znepříjemnit hru domácím oporám, Vojtěchovi a Jonášovi Patzelům i Dominiku Solákovi. Je potřeba jim to udělat těžké, aby neměli takovou úspěšnost a aby nebyli pro svůj tým takovým přínosem, jakým běžně jsou. To se nám dařilo,“ uvedl trenér vicemistra Petr Štochl.

Úvodní gól až v šesté minutě

Zřejmě i vzhledem k důležitosti duelu se na první gól čekalo až do poloviny šesté minuty, kdy se ze sedmimetrového hodu prosadil domácí Denis Harabiš. První branka ze hry padla ještě o další minutu později a hostující Tomáš Nejdl vyrovnal. Karviná až do stavu 6:5 vedla, což ale bylo v zápase naposledy. Talent tým následně odskočil až na rozdíl tří branek a poločas vyhrál 12:10.

Po přestávce se Baník marně snažil o korekci skóre. Navzdory přesilovce ale neskóroval prvních šest minut a hosté si udržovali náskok tří až čtyř gólů. Nejvíce se Karviná přiblížila v polovině druhé části po sérii tří branek na 19:20, pak ale hosté znovu získali náskok a nedali úřadujícímu mistrovi šanci na obrat.

Hosty držel brankář Filip Herajt, jenž odchytal prakticky celé utkání, osm gólů vstřelil Jakub Douda. Nejlepším střelcem poražené Karviné byl s pěti brankami Jonáš Patzel.

„Vůbec se nám nedařila střelba, opory dnes tým netáhly tak, jak je mančaft zvyklý. Už druhý zápas se nepovedl ani brankářům. Nejvíc nás však trápí technické chyby, děláme jich nejvíc, co jsme zatím v lize předvedli. Plzeň odehrála velmi dobrý zápas, gratulujeme jim, ale nic nevzdáváme. V Plzni musíme vyhrát,“ uvedl karvinský trenér Michal Brůna.