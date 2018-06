Snad poprvé v životě se mi třásla kolena, říká po rozlučce s kariérou bývalý házenkář Jícha

Nepřitáhl tolik diváků jako před týdnem na Letnou Tomáš Rosický, v hvězdném obsazení ale házenkář Filip Jícha při svém rozlučkovém večírku za fotbalovou legendou nezaostal. Exhibiční utkání mezi Kielem a Barcelonou na plzeňském zimním stadionu spustilo vlnu emocí. Filip Jícha po jeho skončení chvíli nemohl mluvit, ovšem nemohl za to čerstvě vyražený zub. Plzeň 11:22 17. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Filip Jícha skončil svou úspěšnou kariéru loni po vleklých zdravotních problémech. Na jeho rozlučku ale přišel čas až nyní | Foto: Miroslav Chaloupka | Zdroj: ČTK

„Samotný nástup pro mě byl hodně těžký. Musím říct, že se mi snad poprvé v životě třásla kolena,“ popsal své pocity při nástupu Filip Jícha.

Legenda české házené si ale i z posledního zápasu kariéry odnesla kromě dojemných zážitků nepříjemné šrámy na těle.

„Někdo mě trefil pod oko, takže mi tam teď natéká monokl a zároveň s tím jsem se asi kousnul, takže mi praská zub. Takže nezapomenutelný zážitek,“ smál se Jícha.

K monoklu přišel Jícha v divokém závěru prvního poločasu, kdy Karel Nocar přinesl na hřiště velký nafukovací míč. Právě bývalý reprezentační spoluhráč Nocar se po zápase chopil mikrofonu, aby připomněl úspěchy dvojnásobného vítěze Ligy mistrů.

„Je spousta lidí, kteří jsou talentovaní, ale on měl tu obrovskou vůli dotáhnout to až na střechu světa a povedlo se mu to, takže byl výjimečný v tom, že neuhnul nikdy ze své cesty. Můžu říct za mě jako za kamaráda, že jsem na něj pyšný,“ říkal Nocar.

Výhra Barcelony 43:31 nebyla podstatná, sobotní večer patřil nejlepšímu házenkáři světa za rok 2010 a také dalším světovým hvězdám. Do Plzně zavítali Tiery Omeyer, Daniel Narcisse, Steffan Lóvgren, Kiril Lazarov, Daniel Stafan či Gudjon Valur Sigurdson.

„Byl to komplexní házenkář, mohl hrát na všech postech v obraně i v útoku. V období čtyř pěti let absolutně dominoval házené, obzvlášť v Kielu. To, jak vystupoval coby ambasador házené i klubu, kde právě působil, vypovídá hodně o jeho charakteru,“ uzavřel islanský kanonýr Sigurdson, který stejně jako rodák ze Starého Plzence Filip Jícha v minulosti nosil dres Barcelony i Kielu.