‚Kobry na tři!' České házenkářky jdou do posledního zápasu mistrovství světa s netradičním pokřikem

České házenkářky se v Dánsku chystají na svůj poslední zápas na mistrovství světa. Národní tým zabojuje o konečné sedmé místo na turnaji proti Černohorkám - a pokud zvítězí, zapíší nejlepší umístění na světovém šampionátu v samostatné historii Česka. Po třech prohrách v řadě reprezentantky doufají, že opět „zasyčí české kobry". Herning (Dánsko) 18:27 16. prosince 2023

Zvoláním „Kobry na tři“ české házenkářky na šampionátu vybočují z řady ostatních týmů. Většina celků na konci tréninku, hromadné porady nebo oddechového času co nejhlasitěji zakřičí název své země, případně jiné motivační slovo. Naopak Češky svůj pokřik podpoří ještě gestem ruky, kterým napodobí tohoto nebezpečného hada.

„Líbí se mi to, protože kobra je nebezpečná a agresivní. Já to vnímám z tohoto pohledu, ale holky za tím mají úplně něco jiného,“ usmívá se asistent trenéra národního týmu Daniel Čurda, který ale pokřik nevymyslel.

Jeho autorka Anna Franková působící v německém Metzingenu běhá v reprezentačním dresu s číslem 38 na křídle.

„Chci jen říct, že při zápase máme i normální ‚1, 2, 3, Czech‘. Prezentujeme se jako Češky a jsme na to samozřejmě pyšné. Interně máme v šatně a po videích heslo ‚Kobry‘,“ přiznává Anna Franková, že národní tým má více způsobů, jak se přímo na palubovce nabudit.

Kobry prý vznikly jako pochvala vzhledu jednotlivých hráček. „U nás v týmu se říkalo, že pokud to někomu slušelo, tak je kobra. Pak se z toho stal pokřik. S tím heslem a gestem při timeoutech jsem přišla já, všichni jsme se toho chytli a sedí nám to,“ směje se česká házenkářka.

I když se „České kobry“ dostaly teprve podruhé v historii do čtvrtfinále světového šampionátu, už tři zápasy v řadě neuštkly - a jak přiznává spojka Natálie Kuxová, v posledním utkání na mistrovství proti Černé Hoře to házenkářky chtějí změnit.

Sedmým místem by si nejen polepšily v nasazení do olympijské kvalifikace, ale také by zaznamenaly nejlepší výsledek na turnaji v samostatné historii. „Vydáme ze sebe co nejvíc, budou to poslední kousky našich sil,“ dodává Kuxová.

Nedělní utkání Česko - Černá Hora začne netradičně brzy - už v 10 hodin a 15 minut v přímém přenosu Radiožurnálu Sport, na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.