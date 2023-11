Házenkářkám začala příprava na mistrovství světa. ‚Úkol je postup ze skupiny,‘ říká Stříšková

Ve dvaadvaceti letech už má za sebou házenkářka Adéla Stříšková z DHK Baník Most zkušenosti s Ligou mistryň. Teď doufá, že do jejího životopisu přibude i účast na mistrovství světa. Česká reprezentace se na šampionát, který začne na konci listopadu, chystá v Chebu. A o konečnou nominaci bude na západě Čech usilovat právě také opora Mostu. Tomu se v poslední době výsledkově nedaří, a tak Stříšková sraz s národním týmem uvítala. Cheb 16:34 22. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mostecká házenkářka Adéla Stříšková | Foto: Slavomír Kubeš | Zdroj: Profimedia

„Je to něco jiného. Je super, že je s námi trenér Bent Dahl, což je Nor. Tím má úplně jiný styl než my v Mostě, takže cvičení a celkově trénink má jinou dynamiku. To je určitě také hráčkami, my máme plno holek ze zahraničí a má to jinou úroveň,“ pochvalovala si Adéla Stříšková. Té na hřišti patří místo na levém křídle, kde má silnou konkurentku.

„Mám před sebou Veroniku Malou, takže ji pozoruju a snažím se spíš vypozorovat všechny detaily, opravdu všechno co jde. Super je už jenom si zahrát proti takovým holkám, je to jako když jdete hrát evropskou ligu. Když jsme teď na tréninku, tak proti mně stojí lajna hráček ze zahraničí - což je jako evropská liga.“

Na mistrovství světa, které pořádají Dánsko, Norsko a Švédsko, budou hrát české házenkářky v základní skupině s exotickými soupeři.

„Máme Kongo, poté Nizozemsko a Argentinu. Bude to zajímavé, bude to úplně jiná házená. Francie, Norsko, Dánsko, to je vše dobrá házená, ale občas to je až moc stejné. Pamatuju si, když jsme hráli s Koreou, to je prostě něco jiného, jako když místo házené jdete hrát fotbal (smích). Zkušenost k nezaplacení, nečekáme od toho vlastně nic, je to prostě nevyzpytatelné,“ smála se Adéla Stříšková.

Krok po kroku

Před dvěma lety skončily Češky na světovém šampionátu devatenácté, ale v roce 2017 obsadily výborné osmé místo.

„První úkol je postoupit ze skupiny, to bezesporu. Budeme se snažit postoupit první, i přes Nizozemky, které jsou kvalitní soupeř, navíc jsme s nimi už letos hráli. Myslím, že ten tým máme dost silný, takže máme na to se s nimi poprat. Poté půjdeme krok po kroku, chceme jít co nejdál.“

Pro české házenkářky představuje účast na prestižní akci také příležitost najít si vytoužené zahraniční angažmá. Upoutat bude chtít také opora Mostu.

„Mistrovství světa je pro nás, co hrajeme v Česku, šance se ukázat, aby si nás vybral někdo v zahraničí. Pokud dostanu prostor, tak je to dobrá příležitost se ukázat. Dám do toho vše, a třeba pak přijde nějaká nabídka,“ řekla házenkářka Adéla Stříšková.