Vaz nám zlomilo neproměnění čtyř tutovek v závěru, hodnotí trenér házenkářů prohru v kvalifikaci

Plná hala domácích fanoušků hnala Faerské ostrovy, které jsou bez šance na postup, za premiérovým vítězstvím ve skupině. A Češi nezvládli koncovku zápasu, ve kterém většinu času vedli.

„Těžce se to hodnotí, protože jsme všichni věřili, že vyhrajeme, že se nám podaří navázat na dobré výkony, které jsme předvedli před tím,“ řekl Radiožurnálu trenér Rastislav Trtík.

Vždyť Trtík dokázal ve středu vyhrát s národním týmem důležité utkání na Ukrajině, v minulém kvalifikačním bloku potrápil teď už jisté vítěze skupiny Rusy, a Faerské ostrovy reprezentace v Brně jasně porazila.

Jenže tentokrát vyšla naprázdno. „Možná pak, když už jsme chtěli moc. Možná i to, že tady byli po delší době i diváci. Možná i to, že to nebylo úplně korektní z pohledu nominovaných rozhodčí. Ale to jsou všechno jen domněnky. Musíme si sebekriticky sáhnout do vlastních řad. Prohráli jsme jako tým,“ nechtěl se trenér českých házenkářů Rastislav Trtík na nic vymlouvat.

Ani na to, že místo původně nominovaných rozhodčích z Litvy, kteří neprošli koronavirovými testy, pískali domácí Faeřani.

Klíčové momenty národnímu týmu v závěru nevyšly. „V nejtěžších chvílích, kdy se to lámalo, jsme nedokázali proměnit čtyři vyložené tutovky a to nám zlomilo vaz,“ dodal Trtík.

České házenkáře čeká v neděli poslední utkání ve skupině. V Brně nastoupí proti Ukrajině a v přímém souboji se rozhodne, jestli reprezentace postoupí ze druhého, nebo třetího místa.