Čeští házenkáři prohráli v kvalifikaci na Faerských ostrovech, zápas ovlivnili domácí rozhodčí

Čeští házenkáři v předposledním z šesti utkání kvalifikace mistrovství Evropy senzačně prohráli na Faerských ostrovech 26:27. Zápas v Tórshavnu ve prospěch outsidera hrubým způsobem ovlivnili domácí rozhodčí, kteří narychlo nahradili původní litevskou dvojici pozitivně testovanou na koronavirus. Národní tým měl už před utkáním jistý postup na lednový šampionát. Tórshavn 23:04 30. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rastislav Trtík na snímku z roku 2016 ještě jako trenér Tatranu Prešov | Zdroj: Profimedia

České mužstvo zůstalo ve čtyřčlenné tabulce skupiny 3 na druhém místě o skóre před Ukrajinou, kterou v neděli přivítá na závěr kvalifikace. Faeřané získali první body, v úvodním vzájemném duelu v březnu prohráli v Brně 20:28.

Čeští házenkáři si poradili i bez opor. Po výhře na Ukrajině se přiblížili evropskému šampionátu Číst článek

Svěřenci trenéra Rastislava Trtíka už mají jistotu, že se přinejhorším dostanou mezi nejlepší čtveřici týmů z třetích míst, které si stejně jako první dva celky z každé skupiny zahrají na šampionátu. Závěrečný turnaj hostí v prosinci Maďarsko a Slovensko.

Český tým nastoupil s jednou změnou oproti středečnímu vítěznému utkání na Ukrajině, místo Trkovského se dostal do sestavy Mořkovský. Na rozdíl od drtivé většiny zbytku Evropy mohli v Tórshavnu do haly diváci. V hledišti dokonce nedodržovali odstupy a neměli ani ochranu úst a nosu.

Zápas nečekaně musela řídit dvojice domácích rozhodčích Bardur Brimvik a Jogvan Skeel Nolsoe, která v druhé půli nepokrytě pomáhala Faeřanům. Původně nominovaní sudí z Litvy na poslední chvíli vypadli kvůli koronaviru a náhradníky se do dějiště nepodařilo dostat.

Po vyrovnané úvodní čtvrthodině přebral hostující celek iniciativu a nezdálo se, že by měl dopustit senzaci. Ve 27. minutě Klíma poslal Čechy do vedení 12:8, Faeřané však třemi góly za sebou do poločasu snížili na rozdíl jedné branky.

Hned po přestávce Klíma zvýšil na 15:12 a poté si hosté udržovali mírné vedení. Přestalo se jim ale dařit v obraně a domácí v 48. minutě srovnali. To už měli zápas ve svých rukou rozhodčí, kteří Faeřanům odpustili několik útočných faulů i technických chyb. Naopak k Čechům byli viditelně přísnější a několikrát po sobě je poslali do oslabení.

Po jednom z řady chybných verdiktů neudržel emoce jindy klidný brankář Galia a za protesty dostal dvouminutový trest. Rozhození Češi pak v útoku neproměnili několik jasných šancí a Faeřané odskočili do dvoubrankového vedení. V závěru ještě mohl srovnat Bečvář, ale rozhodčí mu sporně odpískali útočný faul. Hosté po závěrečném hvizdu jen s vypětím sil udrželi emoce.

Utkání skupiny 3 kvalifikace o postup na mistrovství Evropy 2022 házenkářů:

Faerské ostrovy - ČR 27:26 (11:12)

Sestava a branky ČR: Galia, Mizera - Hrstka 5, Bečvář 3, Jurka 2, Kotrč, Číp 1, Petrovský 2, Klíma 9, Užek, Mořkovský, Mubenzem 1, Zeman 2, Piroch 1, Fulnek, Franc.

Nejvíce branek Faerských ostrovů: Olsen a Ellefsen oba 5. Rozhodčí: Brimvik, Skeel Nolsoe (oba Faerské ost.). Sedmimetrové hody: 4/4 - 3/2. Vyloučení: 2:6.