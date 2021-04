Čeští házenkáři si poradili i bez opor. Po výhře na Ukrajině se přiblížili evropskému šampionátu

Čeští házenkáři vyhráli ve čtvrtém ze šesti utkání kvalifikace mistrovství Evropy na Ukrajině 28:26 a výrazně se přiblížili k postupu na šampionát. Svěřenci trenéra Rastislava Trtíka nastoupili v Záporoží bez několika opor, přesto od samého úvodu vedli a náskok během zápasu ani jednou nepustili. Šesti góly přispěl k českému vítězství nejlepší střelec duelu Matěj Klíma. Záporoží 19:03 28. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Galia. | Foto: Ognen Teofilovski | Zdroj: Reuters

Český celek má po čtyřech zápasech kvalifikační skupiny na kontě dvě vítězství, remízu a porážku a s pěti body se posunul o skóre před svého středečního soupeře na postupové druhé místo. Trtíkovi svěřenci navíc odehráli o jedno utkání méně.

V pátek reprezentanti nastoupí na Faerských ostrovech a kvalifikaci uzavřou v neděli doma proti Ukrajině. Z každé skupiny projdou na šampionát v Maďarsku a na Slovensku v příštím roce první dva týmy a doplní je nejlepší čtveřice celků z třetích míst.

Český tým nastoupil v Záporoží oslaben především na pozicích spojek, kde mu chyběli kapitán Babák, střelec Kašpárek či Patzel se Solákem. Scházel také gólman Mrkva, roli jedničky si tak vzal zpět dvaačtyřicetiletý veterán Galia.

Trtíkův výběr i v nekompletní sestavě začal v Záporoží výborně. Hosté dali první čtyři branky a poprvé inkasovali až zkraje osmé minuty. Češi dobře bránili a po 20 minutách nečekaně vedli už o šest branek. Gólem přes celé hřiště k tomu přispěl Galia.

Ukrajinci, kteří stejně jako Trtíkův výběr dokázali ve skupině remizovat s favorizovaným Ruskem, do pauzy snížili na rozdíl čtyř branek. Vstup do druhé půle hostům nevyšel a domácí tým se rychle přiblížil na 16:17. Galia ale odmítl vyrovnání a hosté si během chvíle vzali zpět pětibrankové vedení poté, co Číp ve 44. minutě zakončil trhák.

Ukrajinci po oddychovém čase zápas ještě znovu zdramatizovali. V závěrečné desetiminutovce čtyřikrát snížili na rozdíl jedné branky, ale český celek vyrovnání nepřipustil. Pár sekund před koncem po povedené kombinaci definitivně rozhodl Piroch. Národní tým navázal na loňské vítězství nad Ukrajinou z evropského šampionátu a soupeře porazil potřetí za sebou.

Utkání skupiny 3 kvalifikace o postup na mistrovství Evropy 2022 házenkářů:

Ukrajina - ČR 26:28 (12:16)

Sestava a branky ČR: Galia 1, Mizera - Hrstka 5, Bečvář 5, Jurka, Kotrč, Trkovský, Číp 5, Petrovský 1, Klíma 6, Užek, Mubenzem 2, Zeman, Piroch 3, Fulnek, Franc.