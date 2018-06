Hráčky nepochybovaly, že postoupí. Máme stabilní kvalitu, chválí házenkářky trenér Bašný

„Tenhle postup je velice cenný. Troufám si tvrdit, že tahle skupina byla ze všech nejtěžší. Že to holky uhrály, jen potvrdilo kvalitu hru, kterou máme dvě nebo tři sezony a která je stabilní,“ těšilo na Radiožurnálu trenéra české házenkářské reprezentace Jana Bašného.

Jeho svěřenkyně k jistotě postupu na evropský šampionát potřebovaly v zápase se Slovinskem bod. Ve druhém poločase sice ztratily pětigólový náskok, ale remíza 30:30 stačila a Češky mohly začít křepčit v postupovém kolečku.

„Je to tím, že to je tým. Hráčky nepochybovaly o tom, že postoupí. Já je kolikrát nechápu, mám pochybnosti a oni mi říkají, ať jsem v klidu. Že když mají vyhrát dvakrát, tak vyhrají dvakrát,“ vypráví 55letý kouč.

Ženský národní tým převzal v roce 2010 a dokázal s ním uspět v pěti z osmi kvalifikací.

„Když jsem tým přebíral, nenapadalo mě vůbec nic, protože jsem nevěděl, do čeho jdu. Ale po prvním roce, kde jsme v play-off vypadli obrovským rozdílem proti Černé Hoře, jsem začal cítit, že se v týmu něco rodí. A pětkrát z osmi, to je dobré,“ usmívá se Jan Bašný.

„A nejde jen o to se tam dostat. Na čtyřech šampionátech, kde jsme hráli, jsme se vždycky dostali ze základní skupiny, nikdy jsme nehráli o poslední místa. Doufám, že se nám to podaří i ve Francii. Tenhle tým by mohl mít vrchol právě tam,“ přál by si Jan Bašný, aby jeho svěřenkyně ještě vylepšily výtečné osmé místo z posledního mistrovství světa.