Čeští házenkáři lákají fanoušky na odvetu kvalifikace na mistrovství světa. Rumuny čeká červené peklo

Čeští házenkáři přivítají v odvetě baráže o postup na mistrovství světa Rumunsko. Jednogólovou ztrátu z úvodního souboje na Balkáně budou mazat v pekle, tedy obrazně řečeno. Právě pekelnou atmosféru by měly vytvořit tisíce fanoušků v brněnské hale. Brno 14:04 12. května 2024

Akci s názvem červené peklo vyhlásil domácí svaz. Podmínky jsou jednoduché, fanoušci mají do haly Rondo přijít v červených dresech, a ideálně s připravenými hlasivkami nebo bubny.

Poslechněte si, co říká trenér českých házenkářů Xavi Sabaté a brankář Tomáš Mrkva před odvetou proti Rumunsku

„Sice začínáme s jednogólovou ztrátou, ale hrajeme v Česku, před našimi skvělými fanoušky. Chtěl bych požádat naše příznivce, aby zaplnili arénu, potřebujeme je. V Brně prostě musí být české červené peklo,“ burcuje české příznivce španělský kouč národního týmu Xavier Sabaté.

Když měli diváci naposledy vytvořit červené peklo, uvařili v něm loni v evropské kvalifikaci Island - tedy jeden z nejlepších týmů planety.

Ještě raději ale Češi vzpomínají na 10 let staré utkání, kdy v baráži o mistrovství světa smazali, taky v Brně, výrazný náskok Srbů a postoupili na šampionát. Od té doby ale na další účast čekají, což si uvědomuje i kapitán národního týmu, brankář Tomáš Mrkva.

„Poslední, dokonce i úspěšná kvalifikace na mistrovství světa byla do Kataru v roce 2014, tuším, že to bylo se Srbskem. Je vidět, že druhý zápas je krásný v tom, že když člověk ten první zápas náhodou nezvládne, tak pořád má šanci v té odvetě doma to otočit. Je to určitě velká výhoda. My se těšíme na to, že po dlouhé době máme možnost odvetu hrát doma, a doufám, že to společně s našimi výbornými fanoušky zvládneme,“ řekla opora německého Kielu.

Tentokrát ztrácejí házenkáři „jen“ jeden gól a v pekelné atmosféře touží zdolat dalšího protivníka. Ochutnat hlasitou kulisu budete moct i v našem vysílání. Utkání, které začne v Brně v 16.30, totiž Radiožurnál Sport nabídne živě, na Radiožurnálu uslyšíte pravidelné vstupy.