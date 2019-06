Sedm gólů do sítě Černé Hory a naděje na postup. ‚Asi jsem se dobře vyspala,‘ říká házenkářka Hrbková

Česká házenkářka Michaela Hrbková se dala v posledních týdnech zdravotně dohromady a výrazně přispěla k výhře národního týmu v úvodním utkání baráže o účast na světovém šampionátu. I díky jejím sedmi gólům se české reprezentantky radovaly v Mostě z výhry nad favorizovanou Černou Horou 26:24. Most 15:57 1. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká házenkářka Michaela Hrbková v obležení hráček Černé Hory | Foto: Ondřej Hájek | Zdroj: ČTK

Češky se v úvodních dvaceti minutách rozkoukávaly, ale pak už nepustily soupeřky ani jednou do vedení. „Když se jim podařilo nás dotáhnout na rozdíl jednoho gólu, nepolevily jsme a znovu jsme to otočily na svou stranu. A podle toho, jak se na sebe dívaly, to nečekaly,“ popsala pro Radiožurnál Michaela Hrbková.

Přestože chyběla opora Iveta Luzumová, dokázala si bez ní reprezentace poradit. „Tým má obrovskou sílu, už jsme to několikrát všechny říkaly. Jsme super parta, umíme jedna druhou podržet. Kolektiv hraje strašně velkou roli. I kdybychom byly slabší individuálně, semkneme se a jedna za druhou bojujeme,“ pochvalovala si jednatřicetiletá házenkářka.

„Už jsme ukázaly, že se dá vyhrát s kýmkoliv,“ ví Hrbková, která se v závěru sezony potýkala s únavou a nestálou formou. V úvodním barážovém duelu ale zazářila sedmi góly.

„Asi jsem se dobře vyspala po obědě. Na konci sezony sice síly ubývají, ale v reprezentaci si člověk nemůže na nic stěžovat. Musí ještě zabrat, protože když nemůžeš, tak můžeš ještě dvakrát víc. To mi vždy vtloukali do hlavy,“ usmála se česká střelkyně.

Není čas myslet na bolístky

„Tady není čas se šetřit. Už jenom pár dní a bude konec. Všichni máme něco, ale nikdo to nepřizná, protože jakmile začne zápas, adrenalin nedovolí myslet na nějaké bolístky,“ dodala sebejistě.

České házenkářky láká start na mistrovství světa v Japonsku. I proto ze sebe budou chtít podle Hrbkové v odvetě vyždímat zbytky sil. „Šampionát je odměna, ať už se koná kdekoli. A teď je to navíc v Japonsku, což je země, kam by se většina z nás chtěla podívat, protože tam jen tak někdo na dovolenou asi nepojede,“ přiznala Hrbková.

Do mostecké haly přišla necelá tisícovka fanoušků. Ve středeční odvetě na půdě Černé Hory jich bude víc než třikrát tolik. „Už jsem tam jednou v bouřlivé atmosféře hrála a dokonce tam létaly po hřišti petardy. To nás snad nečeká a organizátoři si to pohlídají,“ doufá česká reprezentantka.

„Když se oprostíme od toho, že se hraje u nich a budeme zase hrát to svoje, tak tam šance je a já věřím, že se o to popereme,“ prohlásila odhodlaně Michaela Hrbková.