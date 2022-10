Proč čeští házenkáři nehrají Ligu mistrů? Zásadní je infrastruktura, nestačí ani na Evropskou ligu

Zatímco házenkářky Mostu se v této sezoně účastní bojů v základní skupině Ligy mistrů, extraligoví šampioni z Karviné se přihlásili pouze do Evropského poháru, tedy třetí nejvyšší mezinárodní soutěže. A podobně na tom jsou a byli loňští mistři z Plzně. Situaci pro Radiožurnál objasňoval sportovní ředitel Talent týmu Plzeňského kraje Jan Štochl. Rozhovor Plzeň 17:02 26. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zápas házenkářské extraligy mužů mezi Talentem Plzně a Cementem Hranice | Zdroj: Profimedia

Proč tuzemské kluby v posledních letech nehrají Ligu mistrů?

Důvody jsou dva. Zaprvé sportovní - z hlediska koeficientu bychom momentálně na tu ligu nedosáhli. Druhým důvodem je, že by Karviná ani Plzeň nesplnily podmínky infrastruktury, jakými jsou kapacity hal atd. V současnosti to není možné.

Pokud by to sportovně šlo, daly by se podmínky pro pořádání zápasů Ligy mistrů v České republice někde najít? Je vůbec nějaká hala, kde by Plzeň nebo Karviná své zápasy hrát mohly?

To je jednoduché, musela by se využít nějaká z multifunkčních arén, což znamená využití hokejových hal. Klub který hraje Ligu mistrů musí garantovat, že má veškeré termíny na celý ročník zarezervované, což u hokejových hal, kde se hraje extraliga, není možné. V případě mosteckých házenkářek, které to hrají v Chomutově to je možné právě díky tomu, že Chomutov v současnosti žádnou z nejvyšších soutěží nemá.

Když se vrátíme zpět ke sportovnímu hledisku, kolik v koeficientu Čechům schází? Jak je to s kvalifikací českých mistrů?

Schází hodně. Co se týče koeficientu, v nejbližších letech to prakticky není možné. Naše kluby totiž nejen že nedosáhnou na Ligu mistrů, ale Karviná i Plzeň letos nevyužily ani možnosti hrát Evropskou ligu (druhou nejvyšší evropskou soutěž - pozn. red.). Koeficient by na kvalifikaci stačil, ale důvodem byla opět infrastruktura. Opět tam je požadavek na minimálně 2000 sedících diváků v hale, což ani jedna hala nesplňuje. A zase jsme u zimních stadionů a garantování termínů...

V současnosti není pro české mužské kluby není ani Evropská liga reálná. Ale tam věřím, že už by to v příštích letech možné bylo, protože sportovně by se na to podle koeficientu stačilo. I když neříkám, že výkonnostně na základní skupinu Evropské ligy máme.

Dá se říct, že česká házená je na tom výkonnostně podobně jako fotbal? Tam si české kluby vedou relativně slušně v třetí nejvyšší evropské soutěži jsou docela konkurenceschopní. Je v případě Plzně a Karviné Evropský pohár maximum, co se týče možných úspěchů?

Ukázalo se to už loni, kdy jsme hráli čtvrtfinále Evropského poháru, což je pro nás velký úspěch. V současné chvíli je pro české týmy ideální, aby tuto soutěž hráli, protože se mohou dostat daleko a sportovně to díky losu má smysl, protože narazíme na soupeře, kteří jsou kvalitnější než v naší extralize. Ale samozřejmě cílem musí být, aby se naše kluby v pokusily v nejbližších letech na Evropskou ligu dosáhnout. Myslím, že se to týká nás, Karviné, Zubří a možná i Lovosic.

Liga mistrů je tedy těžko dosažitelným snem?

Nechci být špatným prorokem, ale myslím, že v příštích čtyřech letech to není možné. Aby na to byl koeficient, někdo by musel udělat velký úspěch v nižší soutěži, třeba vyhrát Evropský pohár. Pak se kvalifikovat do Evropské ligy a zvládnout to s infrastrukturou. V příštích letech to vůbec možné není.