‚Trošku nás to zaskočilo.‘ Házenkářky rozhodila před duelem s Rumunkami nečekaná výhra Německa

Stačily první zápasy ve skupině mistrovství Evropy a českým házenkářkám se zkomplikoval boj o postup. Národní tým prohrál s Rumunskem 28:31, když do utkání nastupovaly hráčky s vědomím, že Němky před tím nečekaně porazily obhájkyně titulu Norky. Češky si pak ve francouzském Brestu možná samy na sebe vytvořily větší tlak. Brest 10:10 2. prosince 2018

České házenkářky. | Foto: Alžběta Vejrostová | Zdroj: chf.cz

„Mluvili jsme o tom po zápase s kolegy a myslím, že to je možné. Myslím, že hráčky měly v hlavě, že Němky vyhrály s Norskem. Těžko říct, jestli to bylo negativní, ale určitě to pozitivní informace nebyla,“ přemítá reprezentační trenér Jan Bašný.

Asi ani Bašný nerozuměl tomu, proč se český tým tak dlouho herně hledal. Za výpadkem bylo víc věcí, třeba namotivovanost a kvalita Rumunek nebo nervozita. Roli ale mohla hrát i německá výhra.

„Já osobně jsem se snažila to nevnímat, ale některé holky to sledovaly a v kabině říkaly výsledek, takže jsme to věděli. Trošku nás to překvapilo a zaskočilo,“ přiznává Veronika Malá.

Češky teď mají před sebou zápasy o všechno. Navíc pokud by Němky porazily v dalším utkání i Rumunky, národní tým bude muset vyhrát nad Norkami, jinak bude s jeho šancemi na postup konec.

„Já si myslím, že asi nikdo nečeká, že bychom udělaly druhou senzaci po Němkách, takže myslím, že budeme moct jít do toho zápasu s chladnou hlavou. Zanalyzujeme si jejich zápas. Ony taky nečekaly, že prohrají, takže jejich psychika taky bude nahlodanější,“ doufá kapitánka reprezentace Iveta Luzumová, že by i na nejúspěšnější ženský házenkářský tým mnoha posledních let mohla dolehnout nervozita.

A na druhou stranu žádná odevzdanost od českých házenkářek rozhodně nehrozí.

„Český tým funguje jen na tom, že má velkou psychickou sílu, takže pokud ji mít nebude, tak ty zápasy neuhrajeme v žádném případě. Ale on ji mít bude,“ nepochybuje o vnitřní síle českého týmu reprezentační trenér Jan Bašný.