Chyběl nám krůček, soupeř byl k poražení, lituje trenér házenkářů Filip prohry s Chorvatskem

Čeští házenkáři už jistě skončí ve své čtvrtfinálové skupině mistrovství Evropy poslední. A zapomenout tak můžou na účast v olympijské kvalifikaci. S Chorvatskem, které má jisté semifinále šampionátu a šetřilo některé opory, sice odehrál národní tým vyrovnané utkání, nakonec ale ve Vídni podlehl favoritovi 21:22. Vídeň 14:58 21. ledna 2020

„Byla to taková házená z osmdesátých let, co se týče výsledku,“ glosoval nízké skóre gólman Tomáš Mrkva, který se stal nejlepším hráčem zápasu a národní tým držel svými zákroky ve hře o první české body do čtvrtfinálové skupiny.

A nebylo k nim daleko – necelé dvě sekundy před koncem se ale trefil Stepančić a bylo hotovo.

„Myslím, že ta poslední střela to úplně nerozhodla. Nás strašně zabíjejí neproměněné šance. Proti top týmům se tyhle šance musí dávat, to je jasně vidět,“ říkal Mrkva.

A s tímhle názorem nebyl Tomáš Mrkva sám.

„Útok nás stojí hodně sil. Celkově nehrajeme tak, jak bychom si představovali,“ říkal jeden z trenérů reprezentace Jan Filip, v minulosti elitní házenkářský střelec.

„To, že jsme odehráli vyrovnaný zápas s Chorvatskem je samozřejmě hezké, ale chtěli jsme vyhrát. Mrzí nás to, protože ten soupeř k poražení byl. Chyběl nám jen krůček, ale bohužel soupeř to zvládl lépe. Proto je taky v semifinále a my ne,“ dodal Filip.

Příležitost alespoň trochu vylepšit svoji bilanci na letošním evropském šampionátu už mají Češi pouze jednu – ve středu proti Německu.