'Karma zapracovala, Ludva k tomu.' Gólman házenkářů Mrkva udržel výhru nad Makedonií

S koncem zápasu dali Makedonci vyrovnávací gól, rozhodčí ho ale zkoumali na videu a zjistili, že padl až po siréně. Soupeř ale ještě házel trestný sedmimetrový hod - a gólman Tomáš Mrkva ho Manaskovovi zneškodnil.

Skvělý zvrat českých házenkářů. Po výhře nad Makedonií bojují o semifinále mistrovství Evropy Číst článek

„Čekal jsem, že to rozhodčí neuzná, že pískne konec. Když se pak rozhodl, že pískne sedmičku, tak jsem věděl, že ji chytnu. Řekl jsem si, že když už to takhle dopadlo, byla by škoda ten bodík ztratit, takže jsem ji chtěl chytnout. Povedlo se mi to a pak jsem si to užil,“ vyprávěl po zápase Radiožurnálu hrdina závěrečných okamžiků Tomáš Mrkva přezdívaný Ludva.

Vítězství si užil celý tým. Závěr byl hektický, jak už to tak v posledních letech v častých zápasech s Makedonci bývá. Tentokrát ale české házenkáře nic nezastavilo, a po několika křivdách v kontroverzních soubojích z nedávné minulosti se tentokrát radovali z triumfu.

„Karma zaúřadovala, Ludva k tomu. Makedonci si naplnili kalhoty a dali nám dva body,“ hodně těšila výhra zkušeného Pavla Horáka, který táhl národní tým v obraně i v útoku a byl nejlepším střelcem.

Vítězství navíc znamená, že čeští reprezentanti mají stále šanci na semifinále, aby udrželi naději, musí ale porazit Slovince, a na regeneraci nemají zrovna moc času.

„Nemáme ani 24 hodin na oddychnutí, za pár hodin jdeme na další zápas. Uvidíme, jak budou nohy chtít běhat,“ přemýšlí Pavel Horák.

S Makedonií dohráli v 10 večer, a už odpoledne v 16 hodin nastoupí do dalšího utkání. Odpočinek sice bude „lepší" díky triumfu nad neoblíbeným soupeřem, ale času je málo.

„Když má člověk v sobě tolik adrenalinu, tak se mu hůř usíná. Doufám, že se to podaří před třetí nebo před čtvrtou. Pokud ne, tak bohužel. Prostě se namotivujeme, najdeme vnitřní sílu a musíme to ubojovat,“ hecuje sebe i tým gólman Tomáš Mrkva.