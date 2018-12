Je na čem stavět, věří trenér házenkářek Bašný po vypadnutí v základní skupině mistrovství Evropy

České házenkářky chtěly na mistrovství Evropy udělat další dobrý výsledek. A navázat na úspěchy z minulých dvou let na velkých akcích. Jenže šampionát ve Francii pro ně skončil už po základní skupině, ve které prohrály s Rumunskem, Norskem a teď na závěr i s Německem, a to 28:30. Brest 11:30 6. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Momentka ze zápasu Česko - Německo. | Foto: Robert Grim/chf.cz | Zdroj: ČTK/PR

„Je to asi poprvé za dobu, co jsme se pod trenérem Bašným probojovali na šampionát a nepostoupili ze skupiny. Samozřejmě nás to hrozně mrzí, ale ta skupina byla strašně těžká, podle mě to byla nejtěžší skupina ze všech. Na to se ale nemůžeme vymlouvat,“ říká zklamaná kapitánka Iveta Luzumová.

Na Luzumové stojí z velké části hra českého týmu, na minulých šampionátech ji podpořily i další individuality, teď ale byla z mnoha důvodů na vůdcovskou roli sama, některé zkušené hráčky chyběly ze zdravotních nebo osobních důvodů.

„Nejen že to na sebe má sama, ale ve chvíli, kdy to musí sama uhrát, tak obrana hraje jen na ni, takže to pro ni byla strašně těžká situace,“ říká trenér Jan Bašný.

A na rozdíl od minulých šampionátů se tentokrát v týmu trenéra Jana Bašného nenašla další výrazná individualita. Loni zazářila Markéta Jeřábková, která se ale po zranění a přesunu na první zahraniční angažmá vyrovnává s novými podmínkami. A hodně dalších mladých hráček teprve poznávalo velkou mezinárodní házenou.

„Myslím si, že je na čem stavět. Hrajeme s více dvacetiletými nebo jednadvacetiletými hráčkami na důležitých postech a všechny tyhle hráčky to zúročí později,“ věří trenér Bašný a zmiňuje například devatenáctiletou Sáru Kovářovou.

Tentokrát to ale ještě s omlazeným kádrem nestačilo na postup ze základní skupiny. Po desátém místě z mistrovství Evropy 2016 a osmém z loňského světového šampionátu tentokrát přišel zdánlivý ústup. Jan Bašný ale zdůrazňuje jednu věc.

„Je zbytečný si stavět nějaké vzdušné zámky, ale tenhle tým udělal výsledky, které nikdy udělat neměl. Teď je neuhrál, tak je prostě neuhrál. Odráží to realitu, kterou u nás máme,“ zůstává při zemi kouč národního týmu házenkářek.