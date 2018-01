Házenkáři remizovali se Slovinskem 26:26, o páté místo se utkají s Chorvatskem

Čeští házenkáři přišli o naději na semifinále mistrovství Evropy. V posledním zápase čtvrtfinálové skupiny proti Slovinsku sice vedli o pět gólů, jenže o nadějný náskok přišli, remizovali 26:26, což by mělo stačit na postup do zápasu o 5. místo. O konečném pořadí ve čtvrtfinálové skupině rozhodne zápas Německa se Španělskem. Varaždín/Chorvatsko 17:32 24. 1. 2018 (Aktualizováno: 22:20 24. 1. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká lavička při zápase se Slovinskem | Foto: Antonio Bronic | Zdroj: Reuters

Češi měli v posledních vteřinách zápasu se Slovinskem možnost posledního útoku, ale Stanislav Kašpárek trefil pouze břevno. Po remíze 26:26 se Češi sice posunuli na druhé místo čtvrtfinálové skupiny, jenže z toho je po večerním zápase sesadili Španělé po výhře nad Německem. 'Karma zapracovala, Ludva k tomu.' Gólman házenkářů Mrkva udržel výhru nad Makedonií Číst článek

Národní tým tak skončil v tabulce čtvrtfinálové skupiny třetí a přesune se do Záhřebu, kde ho v pátek čeká souboj o páté místo s domácím Chorvatskem.

Dvacet minut hráli čeští reprezentanti skvěle. Dařilo se jim proti gólmanovi Skokovi, procházeli slovinskou obranou a sami se mohli spolehnout na opět výborného gólmana Mrkvu, který měl více než padesátiprocentní úspěšnost zákroků.

Když se ve 21. minutě prosadil Stanislav Kašpárek, vedl český týmu už o pět gólů 12:7, jenže pak se přestalo dařit. Ve slovinské brance se rozchytal střídající gólman Uhr Kastelić a náskok se postupně ztenčoval.

Chvíli před poločasovou přestávkou přišla už druhá žlutá karta, palubovku musel opustit pivot Petrovský a do přestávky šli svěřenci v červeném hrající Češi už pouze s nejtěsnějším náskokem 12:11.

Drama do posledních vteřin

Okamžitě po přestávce Kavtičnik vyrovnal a začala přetahovaná o každý gól. Slovinský kouč Vujović poslal na hřiště to nejlepší, co měl k dispozici a po ráně Zarabce šli modří ve 37. minutě poprvé do vedení, to nastartovalo i slovinské fanoušky v hledišti.

Zchladila je první česká přesilovka, která skončila 3:0 a obratem na 18:16, dvakrát se během dvou minut v početní převaze prosadil Tomáš Číp a jednou Ondřej Zdráhala. Další výhody už se ale povedly méně a Slovinci vyrovnali.

Pět minut před koncem zkusili modří zajímavou taktickou variantu v sedmi hráčích bez brankáře, Zarabec ji využil a poslal svůj tým do dvoubrankového vedení, ani to nebylo rozhodující. Vyrovnali Zdráhala a svým prvním gólem v zápase Hrstka.

Půl minuty před koncem si trenéři za nerozhodného stavu vzali oddychový čas, vítězný gól mě na ruce Stanislav Kašpárek, ale trefil břevno, zápas skončil 26:26.

Utkání čtvrtfinálové skupiny II na mistrovství Evropy házenkářů ve Varaždínu:

Slovinsko - ČR 26:26 (11:12)

Sestava a branky ČR: Galia, Mrkva - Horák 1, Kašpárek 4, Hrstka 1, Zdráhala 9/2, Číp 5, Šlachta, Bečvář 2, Stehlík, Petrovský, Mubenzem 3, Zeman 1, Landa, Kotrč, Sviták.

Nejvíce branek Slovinska: Kavtičnik 6/1, Zarabec 5. Rozhodčí: Fonseca, Santos (oba Portug.). Sedmimetrové hody: 4/3 - 2/2. Vyloučení: 2:6. ČK: 19. Stehlík, 30. Petrovský (oba ČR).