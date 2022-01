Respekt házenkářů vůči nám roste, myslí si uznávaní čeští rozhodčí. Budou pískat i závěr Eura

Finálový den mistrovství Evropy házenkářů bude v neděli i s českou účastí. Souboj o třetí místo mezi Francií a Dánskem budou v Budapešti pískat rozhodčí Jiří Novotný s Václavem Horáčkem. Pro zkušenou dvojici rozhodně nejde o první důležitý zápas na mezinárodní scéně - rozhodovali už finále mistrovství světa nebo Ligy mistrů, pravidelně jsou i na dalších velkých akcích. Budapešť (Maďarsko) 20:12 29. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zápas mezi Španělskem a Dánskem na mistrovství světa v házené | Foto: Laurent Lairys | Zdroj: Reuters

„My jsme začínali v roce 1994, každý s jiným kolegou. Ti naši kolegové po roce usoudili, že tenhle způsob zábavy není pro ně a tak jsme si v uvozovkách zbyli,“ vzpomínal loni před finále Ligy mistrů Jiří Novotný na začátky spolupráce s Václavem Horáčkem.

A jejich sportovní spojení nejenom, že od té doby vydrželo, ale Češi neustále stoupali v rozhodcovské hierarchii.

„Ta cesta je podobně složitá jako pro sportovce, protože i tady je veliká konkurence. Na té nejvyšší úrovni je nás spoustu. Člověk musí dlouhodobě podávat dobré a stabilní výkony a jakékoliv zakolísání vám může vám může do nějaké míry limitovat nominaci na takovéto důležité zápasy. Pak je složitější se na tu úplně nejvyšší úroveň dostat, zase zabere to nějaký čas,“ vysvětluje.

A protože Novotný nemá se svým rozhodcovským kolegou výkyvy, prakticky neustále je potkávají elitní házenkáři na velkých šampionátech i na významných mezinárodních turnajích. A vzájemný respekt na hřišti mezi českými rozhodčími a nejlepšími světovými hráči roste.

„Je to evidentní. Respekt je strašně důležitá součást úspěchu. Tak, jak hráči respektují nás, my musíme respektovat je a trenéry, protože všichni za sebou mají obrovský kus práce, který udělali, aby byli součástí národních týmů a k takovým utkáním se dostali.“

„Po těch letech, kdy tyto hráče potkáváme pravidelně, je vidět, že respektují, co pískáme. I když to rozhodnutí někdy není úplně nejjasnější nebo nejčistší, tak už tomu prostě věří,“ říká zkušený sudí,“ popisoval rozhodčí Novotný.

S kolegou Václavem Horáčkem si nyní opět vysloužili další špičkový zápas a znovu potkají hvězdy světového házené – vždyť o třetí místo budou hrát na evropském šampionátu aktuální mistři světa Dánové proti olympijským vítězům – Francouzům.

„Ať už je to finále mistrovství světa, jakýkoliv zápas poslední čtveřice, finále Ligy mistrů nebo olympiáda, každý zápas takového formátu je pro nás jistá forma odměny a zadostiučinění, že to děláme dobře. Že to, co děláme, má smysl,“ říká elitní házenkářský rozhodčí Jiří Novotný.