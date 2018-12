Česká házenkářky budou na mistrovství Evropy bojovat o postup, v cestě jim stojí favoritky z Norska

Na mistrovství Evropy do Francie odjížděly české házenkářky s velkými plány. Ale jejich naděje na postup ze skupiny můžou už v pondělí večer skončit. Po úvodní porážce s Rumunkami budou odvracet vyřazení v duelu s favorizovaným Norskem. Brest / Francie 16:17 3. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká házenkářka Veronika Malá v zápase proti Rumunkám na mistrovství světa v Německu | Foto: Alžběta Vejrostová | Zdroj: chf.cz

„Pro mě, jelikož je to moje první akce, tak bych chtěl sbírat zkušenosti dál a zkusit si zahrát i s jinými týmy. Ne jenom tři zápasy, ale šest zápasů minimálně,“ snaží se myslet pozitivně debutantka na mistrovství Evropy Sára Kovářová.

Stíhací jízda nevyšla. Házenkářky na úvod mistrovství Evropy prohrály s Rumunkami 28:31 Číst článek

Variant je ještě dost, ale včetně té, že Češky už po večerním utkání přijdou o šanci na postup. Aby tahle možnost, bez ohledu na výsledek zápasu mezi Rumunskem a Německem, nenastala, potřebuje národní tým bodovat s obhájkyněmi titulu Norkami, pro které začal turnaj také porážkou.

„Zdají se, nebo já nechci říct, že by byly slabší, ale určitě je ta špička vyrovnanější. Norky občas, když prohrají nějaký zápas, tak je to většinou ten první na šampionátu,“ připomíná trenér Jan Bašný, že nejúspěšnější tým mnoha posledních let jedno zaváhání nerozhodí.

Nebo aspoň v minulosti to tak bylo. Pokud by Češky dokázaly favorita celého mistrovství Evropy porazit, šlo by o jedno z největších vítězství reprezentace a navíc Norky by mohly za určitých okolností hodně nečekaně přijít o možnost postoupit ze skupiny.

„O to to bude cennější. Když vyřadíte Norky v prvním kole, tak by to byla sranda. To by se asi divily,“ uvědomuje si Bašný.

„Nejlepší by bylo, kdyby teď všichni porazily Norky a ony jely domů. To by bylo úplně nejlepší,“ zamýšlí se nad odvážnou teorií i Veronika Malá. Ona a její spoluhráčky se proti Norkám postaví v devět hodin večer.