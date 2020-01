‚Olympiáda by byla největší bonus.‘ Čeští házenkáři budou na mistrovství Evropy bojovat i o Tokio

Reprezentační házenkáři si poprvé vyzkoušeli prostředí víceúčelové Wiener Stadthalle, kde se v éře samostatného Česka dvakrát radovali hokejisté ze zlata na mistrovství světa.

Házenkáři tu teď nebudou bojovat jen o úspěch na evropském šampionátu, ale také o možnost udržet šanci na postup na olympijské hry. A třeba čtyřicetiletý gólman Martin Galia si to občas před turnajem připomněl.

„Pro mě by to byl největší bonus dostat se na olympiádu. Cíle ale máme postupné. Nejprve postup ze skupiny a pak uvidíme, co se bude dít. Uděláme všechno pro to, abychom měli reálnou šanci zabojovat i o kvalifikaci na olympiádu,“ řekl Galia Radiožurnálu.

‚Nejdůležitější je nadšení‘

Ze šampionátu postoupí na olympijské hry jeden tým přímo. Že by Češi vyhráli Euro nebo případně skončili druzí za Dánskem, které už má účast v Tokiu jistou, ale není úplně pravděpodobné.

Dostat se do olympijské kvalifikace už ale taková utopie na první pohled není. Šestice elitních celků, bez ohledu na aktuální turnaj, už v bojích o Tokio je. Za určitých okolnosti by tak stačilo i osmé a deváté místo. Jeden z trenérů české reprezentace Daniel Kubeš se ale podobnými teoriemi nezabývá.

„Nepředpokládám, že nějaký tým jde do turnaje s tím, že bude myslet na olympiádu. To si nemyslím,“ upozornil český kouč.

Pro českou reprezentaci je, alespoň z pohledu filozofie trenérů, důležité kromě házenkářských schopností znovu ukázat i elán, který týmu dopomohl na minulém mistrovství Evropy k výbornému šestému místu.

„To je úplně největší úkol, který jsme si dali. Jedna věc je taktika, druhá individuální forma, ale to úplně nejdůležitější je nadšení. Pokud toho dosáhneme, tak to dopadne dobře,“ dodal Kubeš. První utkání odehrají čeští házenkáři v pátek od 18.15 proti Rakousku.