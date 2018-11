Loni rozhodla o postupu do čtvrtfinále MS, letos bude na ME házenkářka Hrbková kvůli zranění chybět

„První momenty a dny byly těžké. Obrečela jsem to, ale takový je život. Nejsem první ani poslední, kdo přišel o vrcholnou akci kvůli zranění,“ bere Michaela Hrbková současnou situaci sportovně.

Zranila se v polovině října, po svalovém problémech tehdy znovu naskočila za Göppingen do německé bundesligy a prakticky hned při prvním obranném souboji dostala nešťastně do obličeje a musela na operaci.

„Měla jsem z toho strach, protože to byla moje první operace v životě. Nakonec to dopadlo dobře,“ popsala pro Radiožurnál.

I když už Michaela Hrbková se speciální maskou v klubu trénuje, stále ještě nesmí hrát.

„Prosinec využiju na to, abych se dostala zpátky do formy, a pak se uvidí. Smlouvu mám ještě na dva roky, ale samozřejmě myslím každým dnem víc a víc na budoucnost. Ne že bych chtěla jít do důchodu, ale už nejsem nejmladší.“

Jednatřicetiletá česká reprezentantka tak kromě házené v Německu pracuje na úřadě, a má toho čím dál tím víc.

„Nemyslím si, že když ze dne na den skončím, tak po mně sáhne deset zaměstnavatelů, takže teď jsem si v práci vybudovala pozici takovou, že když mám teď 75 % a po házené můžu mít 100 %. Je tam možnost kariérního růstu, ať můžu poté vyžít jen s platem z práce, protože teď se samotným platem z práce to nejde, ale zase nejde jen pracovat na 100 % a do toho dělat házenou,“ popisuje Hrbková.

Michaela Hrbková sama přiznává, že kombinace práce & házená je náročná, a času na odpočinek moc není, a tak česká házenkářka do budoucna plánuje, že možná nebude na každém reprezentačním srazu. S trenérem Janem Bašným se budou domlouvat před konkrétními akcemi.

„Pokud mě bude potřeba, tak určitě ráda pomůžu, protože hrát za nároďák pro mě vždycky byla čest a vždycky jsem si to užívala,“ říká Michaela Hrbková, která tentokrát vynechá mistrovství Evropy nuceně kvůli zranění. Spoluhráčkám ale bude fandit. Turnaj ve Francii začne pro české házenkářky příští sobotu.