Od toho na hřišti jsem, říká brankářka Kudláčková, která deptala favorizované ruské házenkářky

České házenkářky potrápily na mistrovství Evropy favorizované Rusky. S posledními olympijskými vítězkami ale v Herningu nakonec prohrály 22:24. Hvězdou a nejlepší hráčkou zápasu byla gólmanka Petra Kudláčková, která ještě zlepšila své dobré statistiky z předchozího souboje se Švédkami. Zastavila 16 ruských střel a úspěšnost zákroků měla 40 procent. Herning 10:32 6. prosince 2020

„Od toho na hřišti jsem. Mrzí mě, že to nevedlo alespoň k bodu, ale to je život,“ říkala po zápase s Ruskami Kudláčková. „A druhý zápas po sobě jsem měla výbornou pomoc od obrany,“ dodala.

Gólmanka Petra Kudláčková chvílemi možná až deptala ruské házenkářky, šestnáctkrát zastavila rány soupeřek a její úspěšnost zákroků byla 40 %.

„V repre byla vždycky ta druhá hráčka, který to hasila, a nikdy nechytala celých šedesát minut, tak jsme doufali, že to uhraje,“ těšilo trenéra Jana Bašného, jak se Kudláčková vyrovnává s pozicí reprezentační brankářky číslo jedna, když se do této role dostala po teprve listopadovém zranění Lucie Satrapové.

„Věděla jsem, že bude potřeba i mentální příprava, nastavit se na to, protože je úplně něco jiného jít do turnaje jako jednička,“ říkala Kudláčková.

A vůli, se kterou Petra Kudláčková na sobě pracovala, chválí i trenér Bašný. „Připravila se na to sama i s mentálním koučem, konzultovala to s trenérem brankářů. Jsem hrozně rád, že se jí to takhle vydařilo,“ podotkl Bašný.

„Když to třeba zopakuju ještě jednou, tak se to napotřetí už povede,“ doufá Kudláčková.

Česká gólmanka by se ráda už dočkala kromě dobrého výkonu i výhry. A tu musí v pondělí české házenkářky proti Španělkám vybojovat, jestli chtějí postoupit ze základní skupiny a nebalit si věci na cestu domů.