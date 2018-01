Fičák, zázrak, tým ukázal neskutečnou sílu, chválí trenér Filip házenkáře

Na leden 2018 čeští reprezentační házenkáři jen tak nezapomenou. Outsider mistrovství Evropy se totiž proměnil na turnaji v obávaný tým, před kterým měli respekt i velcí favoriti. Češi si nakonec odváží ze šampionátu 6. místo, kterým vyrovnali zatím historicky nejlepší výsledek od rozdělení federace se Slovenskem. Záhřeb 6:48 27. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Filip | Foto: Antonio Bronic | Zdroj: Reuters

„Prostě nebyl čas se nad tím ani pořádně zamýšlet. Bylo to takový fičák, jedno skončilo, druhá příprava začala. Prostě 14 dní v jednom kuse. Zaplaťpánbůh za ně, my jsme za ně strašně šťastní,“ popisuje jeden z trenérů Jan Filip, jak pocitově rychle mu utíkalo mistrovství Evropy v Chorvatsku.

Na turnaji se stala česká reprezentace asi největším překvapením, do posledních vteřin bojovala proti domácích Chorvatům o páté místo.

„My jsme tady vytvořili tým, který navíc vystartoval porážkou o 17 se Španělskem. Tým se neskutečně zvednul a to, co tu předváděl v dalších dnech, mi hlava nebere. Zápasy ukázaly, že to nebyla náhoda. Tým ukázal neuvěřitelnou sílu, pro kterou já nemám slova,“ chválí házenkáře Jan Filip.

Český tým si měl totiž podle prognóz sbalit kufry už po základní skupině - jenže nakonec se probojoval až do finálové části programu.

„Když se podíváte, kde hrají naši hráči, tak nemáme jediného, který by hrál Bundesligu. Máme jediného hráče, který hraje Ligu mistrů, to je Pavel Horák. To nemá nikdo z ostatních týmů, které skončily za námi,“ srovnává trenér Jan Filip kádr českého týmu a ostatních reprezentací, které měly mnohem slavnější jména.

S rostoucím sebevědomím českých hráčů se ale rozdíly stíraly. A muži šestým místem z mistrovství Evropy podpořili povedenou reprezentační zimu - ženy totiž v prosinci postoupily až do čtvrtfinále mistrovství světa.

Otázkou ale je, jak tyhle skvělé výsledky odráží reálný stav české házené. „Já si myslím, že se uhrály výsledky, které se neshodují s tím, jak česká házená vypadá a jak je na tom vztahově. Za mě je to zázrak,“ nabízí svůj pohled trenér mužské reprezentace Jan Filip.