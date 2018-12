Oporou házenkářek na mistrovství Evropy má být Luzumová. ‚Tu roli zná a unese,‘ věří kouč Bašný

České házenkářky se pokusí znovu posunout svoje maximum v éře pod trenérem Janem Bašným. Loni na mistrovství světa skončily osmé a teď je čeká evropský šampionát ve Francii. Kapitánka české reprezentace Iveta Luzumová je velkou oporou národního týmu a jako na rozdílovou hráčku na ni spoléhá i Bašný. Brest 7:00 1. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Iveta Luzumová | Foto: Alžběta Vejrostová | Zdroj: www.chf.cz

„Myslím si, že potenciál tam je. Mladé holky, které dorůstají, jsou strašně šikovné, takže do budoucna to vidím dobře,“ byla si po loňském úspěšném mistrovství světa v Německu jistá kapitánka české reprezentace Iveta Luzumová, která nejenom tam dokázala, jak velkou oporou národního týmu je.

A stejná role lídra ji čeká i teď na mistrovství Evropy. „Už si to nějak, že by to byl nějaký přehnaný tlak. Samozřejmě je to velký závazek, ale atmosféra v týmu je skvělá, takže extra velkou práci nemám,“ věří.

Loni rozhodla o postupu do čtvrtfinále MS, letos bude na ME házenkářka Hrbková kvůli zranění chybět Číst článek

„Iveta Luzumová je nejlepší hráčka Bundesligy a jedna z nejlepší hráček Ligy mistrů. Tu roli zná, je schopná ji unést a nebude to problém," spoléhá na hráčku německého Thüringeru trenér českých házenkářek Jan Bašný.

Kouč ale nikdy nezapomene zdůraznit, jak důležitý je v reprezentaci týmový duch a kolektivní výkon.

Iveta Luzumová ale patří k elitním hráčkám „Já to tak neberu. Beru to tak, že v týmu nemáme vyloženě žádnou hvězdu. Hrajeme týmově, na tom to máme založené a s tím se ztotožňuju.“

Pořád lepší výsledky

České házenkářky i díky soudržnosti neustále vylepšují svoje výsledky pod trenérem Janem Bašným, který nastoupil k reprezentaci v roce 2010. A teď doufá, že trend „co mistrovství - to lepší výsledek“ bude pokračovat i ve Francii.

„Tým dokáže hodně, ale ve chvíli, kdy jsou ambice hodně vysoko, rozdílové hráčky tam být musí,“ uvědomuje si Jan Bašný a mezi rozdílové hráčky počítá i Luzumovou.

Mistrovství Evropy začne pro národní tým ve francouzském Brestu v sobotu večer proti Rumunkám, a na konci turnaje by české házenkářky chtěly nejméně napodobit osmé místo z loňského světového šampionátu.