Pracovali jsme s variantou 44 hráčů, to už je vážně vysoký počet, říká zástupce házenkářského svazu

Koronavirová situace v kádru zastavila české házenkáře v cestě na mistrovství světa v Egyptě. Na odřeknutí účasti na poslední chvíli se shodly realizační tým reprezentace i svazová exekutiva, daly také na doporučení lékařů. Fanoušci pak začali ve velkém diskutovat, proč se ale nesestavilo náhradní mužstvo - třeba z hráčů domácí nejvyšší soutěže. Praha 19:35 13. ledna 2021

„Hledisko zachování dobrého jména české házené nás vede k tomu, že nemůžeme sestavit tým v uvozovkách jen tak hala bala, jen aby se někdo zúčastnil,“ prohlásil prezident Českého svazu házené Jaroslav Chvalný.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Čeští házenkáři nedali kvůli koronaviru dohromady tým pro mistrovství světa. Více v příspěvku Mirka Vasiće

Z 21 házenkářů, se kterými se primárně počítalo pro turnaj, jich 12 bylo pozitivních na covid-19, stejný problém navíc měli i oba hlavní trenéři Daniel Kubeš s Janem Filipem. Dalších pět hráčů mělo jiné zdravotní problémy. Záložní varianta ale existovala.

„Já si troufám říct, že se nepracovalo jen s A-týmem, ale i s náhradní variantou 44 hráčů. To si myslím, že už je vážně vysoký počet. Ale vzhledem k vývoji situace a tomu, že mezi hráči v ‚bublině‘ probíhala nákaza, i když byli izolováni samostatně na pokojích, tak jsme nebyli schopni tenhle tým nakonec dát dohromady,“ popsal Radiožurnálu předseda reprezentační komise házenkářského svazu Daniel Čurda, který byl konkrétní v tom, jak se národní tým doplňoval.

„Jedenáct hráčů přijelo na soustředění a byli uzavření do ‚bubliny‘. Takže přímo na soustředění v Plzni bylo nakonec 32 hráčů. Dalších 12 hráčů čekalo na donominování, pokud to zdravotní situace a rozhodnutí realizačního týmu umožní,“ řekl Čurda.

Možnost měnit nominaci pro šampionát v Egyptě ze strany Mezinárodní házenkářské federace existovala, výjimky byly.

„Spíš tomu bránily technické záležitosti typu izolace, že hráč přijede do ‚bubliny‘ a měl by v ní být delší dobu uzavřený, jestli by vůbec stihl odlet. Řešilo se to od 6. ledna, kdy se v týmu objevilo na Faerských ostrovech více pozitivních testů. Do té doby jsme měli jeden pozitivní nález,“ podotkl Čurda.

Český tým tak do Egypta neodletěl a nahradila ho Severní Makedonie. Kvůli koronaviru v týmu odřekly účast i Spojené státy americké – místo nich dostalo pozvánku Švýcarsko.