Češky proti Neaguové. Házenkářky se chystají na jednu z nejlepších hráček světa

„Trošičku výhoda je, že jsme s nimi vloni hráli a prohráli o dva góly, ale mohlo to dopadnout jinak. Hráčky vědí, že se s Rumunskem i s Neaguovou dá hrát,“ připomněl trenér Jan Bašný loňský evropský šampionát a zápas, který by mohl hráčkám sloužit jako motivace před osmifinále.

Úkol bude znovu stejný - zastavit házenkářskou hvězdu Rumunska Cristinu Neaguovou.

„Myslím, že my spíš budeme mít problém s naší obranou. Koukaly jsme už na spoustu zápasů a sestřihů, ale všechny týmy ji znají, připravují se na ni a ona je stejně schopná dát devět deset gólů každý zápas,“ popisuje kapitánka české reprezentace Iveta Luzumová sílu Cristiny Neaguové.

Rumunská spojka se stala v anketě Mezinárodní házenkářské federace už třikrát nejlepší hráčkou světa, poprvé v roce 2010, pak ale měla velká zranění a prakticky dva a půl roku byla mimo.

Ani to ale Cristinu Neaguovou nezastavilo a po návratu znovu začala zářit. Pravidelně patří mezi top hráčky a střelkyně v různých soutěžích jak na klubové tak na reprezentační úrovni.

„V sestřihu, jak střílela sedmičku, byl měřič rychlosti. Bylo to 103 kilometrů v hodině ze stoje. To asi nebude žádná slast. Kdyby nás to trefilo, odnese nás to do brány,“pousmála se gólmanka Lucie Satrapová.

V podvečer se pokusí zastavovat rány nejen Cristiny Neaguové ale i dalších házenkářek soupeře. Rumunsko nastoupí do osmifinále proti Česku jako favorit.

„Myslím si, že naše pozice outsidera nám vyhovuje. Nechci říct, že je to otevřené, Rumunky budou favoritky, ale to nám sedí,“ říká trenér českých házenkářek Jan Bašný, který ale věří, že se dá proti Rumunsku uspět. Osmifinálové utkání mistrovství světa začne v 17:30.