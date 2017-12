Let ve čtyři ráno? Trenér házenkářek se rozčílil na organizátory, tým nakonec pojede vlakem

„Měli jsme letět někdy ve čtyři ráno, měli bychom rozbitý celý den, nebyla by taková regenerace, ten spánek je důležitý,“ vysvětluje Radiožurnálu Petra Maňáková, která by se spoluhráčkami a trenéry po podvečerním utkání s Maďarskem nenaspala prakticky nic.

Házenkářky v posledním zápase základní skupiny MS podlehly Maďarsku, v osmifinále je čekají Rumunky Číst článek

Brzký odlet naplánovali organizátoři turnaje. „To je nějaký jeden charter, který začíná svou cestu tady a pak letí do dalších měst,“ popisuje trenér české reprezentace Jan Bašný, jak by se týmy svážely do Lipska a Magdeburgu na zápasy play-off.

„Hrozně jsem křičel, asi deset minut jsem byl úplně nepříčetný. Bylo mi řečeno, že pojedeme ve čtyři, ale vůbec mě nenapadlo, že by to mělo být ve čtyři ráno,“ říká Jan Bašný teď už s usměvem při vzpomínce na hádku s organizátory.

„Když jsem se to předevčírem dozvěděl, řekl jsem, že v žádném případě nepojedeme, protože to je o zdraví hráček,“ dodává trenér.

Nejen česká výprava, ale i ostatní osmifinalisté budou cestovat jinak. Do Lipska pojedou vlakem. „Asi jsem radši za cestu vlakem. Než někde dvě hodiny stát, než všechno odletí. To cesta vlakem asi bude pohodlnější,“ těší Markétu Jeřábkovou.

Cesta ze Stuttgartu do Lipska potrvá zhruba pět hodin a některé reprezentantky pojedou vlakem po dlouhé době. „No, tak to si nepamatuju,“ hlasitě se zasmála Petra Maňáková.