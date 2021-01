Házenkářský svaz reaguje na odřeknutí účasti na mistrovství světa. Odvolal reprezentační trenéry

Exekutiva českého svazu házené odvolala realizační tým u mužské reprezentace, která kvůli koronaviru v kádru na poslední chvíli odřekla účast na mistrovství světa v Egyptě. Následně rezignovali tři členové exekutivy včetně svazového prezidenta Jaroslava Chvalného. Svaz o tom informoval na svých webových stránkách po jednání, které se protáhlo až do nočních hodin. Praha 7:01 20. 1. 2021 (Aktualizováno: 7:40 20. 1. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Exekutiva českého svazu házené odvolala realizační tým u mužské reprezentace, která kvůli koronaviru v kádru na poslední chvíli odřekla účast na mistrovství světa v Egyptě (ilustrační foto) | Foto: LISI NIESNER | Zdroj: Reuters

Exekutiva rozhodla o odvolání realizačního týmu včetně obou hlavních trenérů Jana Filipa s Danielem Kubešem poté, co vyhodnotila předložené zprávy a vyslechla zástupce reprezentace včetně hráčů, zaměstnance sekretariátu či lékaře. Vedení svazu dospělo k názoru, že národní celek pochybil, neuvedlo však v čem. Vzniklou situací se bude exekutiva zabývat i ve středu.

Národní tým odřekl účast na probíhajícím světovém šampionátu v Egyptě minulý týden pouhý den před odletem do dějiště turnaje. V kádru bylo 12 hráčů nakažených koronavirem, další pětice měla jiné zdravotní problémy.

Pozitivní byli i oba trenéři Filip s Kubešem. Realizační tým doporučil exekutivě odřeknout účast na mistrovství a ta to schválila. Český celek na šampionátu nahradila Severní Makedonie.

Tým se sešel na konci prosince, kdy ještě bez některých opor sehrál přípravné utkání na Slovensku. S koronavirem se potýkal od začátku ledna od úvodu závěrečné přípravy na šampionát. Kvůli covidu-19 nemohli reprezentanti odehrát úvodní dva zápasy evropské kvalifikace proti Faerským ostrovům, které byly odloženy.

Mužstvo poté doplnili náhradníci, ale i u nich se při trénincích objevily zdravotní potíže. Vyslat do Egypta „béčko“ exekutiva nechtěla.

Rezignovali i Čurda a Hapková

„Příprava byla nestandardní, absolutně extrémní. Navíc se nám u těch hráčů, kteří trénovali v menším počtu, začaly objevovat zdravotní problémy. Přestože jsme dělali maximum, abychom odletěli, dospěli jsme k tomu, že už nevidíme světlo na konci tunelu,“ řekl v minulém týdnu Filip.

„Nechtěli jsme sestavit tým jen tak hala bala. Vyhodnotili jsme si to tak, že by to byl hazard ze sportovního hlediska. Nechtěli jsme účastí za každou cenu znevážit českou házenou. Jeli bychom tam na výlet, to jsme nechtěli podstoupit,“ dodal Chvalný.

Vedle něj rezignovali také další dva zástupci devítičlenné exekutivy. Post ve vedení opouští i předseda reprezentační komise Daniel Čurda a předsedkyně metodické komise Ilona Hapková.

Čurda zároveň oznámil stažení kandidatury do následujících voleb, které byly kvůli koronavirové situaci přesunuty na červen. Původně měly proběhnout už v listopadu poté, co od léta působí exekutiva v provizoriu.

Bývalí reprezentanti Filip s Kubešem vedli národní tým od léta 2014 a vloni v lednu s nimi vedení svazu prodloužilo smlouvu o další tři roky. Největšího úspěchu se svými svěřenci dosáhli před třemi lety šestým místem na evropském šampionátu. Chvalný stál v čele svazu od dubna 2018, kdy se vrátil do funkce po pěti letech. České házené už předtím šéfoval mezi roky 2001 až 2013.