‚Kouzlo brněnských hal.‘ K postupu házenkářů pomohlo domácí prostředí i výkon brankáře Mrkvy

Když má házenkářský brankář úspěšnost zákroků přes 30 procent, trenéři ho pochválí. Když přes čtyřicet, ocení ho za skvělý výkon. Aby ale chytil víc než polovinu ran soupeře, to na té nejlepší úrovni fanoušci vidí zřídka. To se povedlo Tomáši Mrkvovi, který měl v odvetě baráže o postup na mistrovství světa úspěšnost 55 procent. Češi i díky němu porazili Rumuny 29:20 a po deseti letech si zahrají na světovém šampionátu.

Co na vaší úspěšnost zákroků říkáte?

Je to super, jsem rád, že jsem pomohl týmu. V prvním zápase to z mé strany nebyl ideální výkon, takže jsem rád, že se to povedlo a že jsme postoupili v této skvělé atmosféře, tady, v brněnském Rondu. Všem chci moc poděkovat, akce „Červené peklo“ se zase povedla.

Byl to váš nejlepší výkon v národním týmu?

Těžko říct, ale asi jeden z lepších. Jsou to jen čísla, někdy ty procenta mohou být nižší, ale člověk má důležitější zákroky. Jsem rád, že se nám hned na začátku povedlo uskočit o čtyři góly, to nám dodalo klid od žil. Náskok jsme budovali a pak jsme díky mým zákrokům zůstali klidní.

Dalo se v tomto rachotu vůbec prohrát?

V Brně se vždy hraje dobře, mám pocit, že naše bilance sčítá samé výhry. Pamatuju si obrat proti Srbsku při posledním postupu na šampionát, kdy jsem je stáhli o osm gólů. Kouzlo brněnských hal funguje i v Rondu a doufáme, že to bude pokračovat.

Ve 39. minutě jste v Rumunsku prohrávali o sedm branek, pak jste Rumuny dokázali porazit asi o patnáct branek v součtu zbytku zápasu. Bylo vzepětí v minulém zápase klíčovým v celém dvojzápase?

Věděli jsme, a nechci podcenit Rumuny, že kvalita je na naší straně, ale 45 minut jsem to nemohli ukázat na hřišti. Poté se nám to ale zadařilo. Musíme zapracovat na tom, aby se nám naše výkony na domácí palubovce dařili i venku. Máme na čem pracovat.

Po deseti letech na mistrovství světa. Co to znamená pro českou házenou?

Pro mne osobně je to premiéra. Dánsko, Norsko, Chorvatsko, co více si člověk může přát. Zápasy se budou hrát ve skvělých a plných halách. Pro českou házenou je to progres -abychom se posouvali dále, tak musíme jezdit na velké turnaje. A pokud chceme být u světové špičky, tak je potřeba udělat i nějaký výsledek.

Máte nějakou vybranou zemi, ve které by jste si vy si chtěl zahrát?

Já chtěl hlavně mistrovství světa. Teď je to vlastně jedno, ale bude záležet na losu. Já bych chtěl hrát skupinu v Chorvatsku a poté se uvidí dál, ale to záleží na tom losu a my jsme hlavně rádi, že jsme postoupili.

Čeští házenkáři míří na světový šampionát! Velkolepé oslavy v Brně můžou začít. pic.twitter.com/AQLu7MWlJg — ČT sport (@sportCT) May 12, 2024