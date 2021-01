Není to dobrý vzkaz, komentuje současné dění v české házené její bývalý kapitán Nocar

Přišli o mistrovství světa, odvolané trenéry a navrch i svazového předsedu. Čeští házenkáři teď neprožívají zrovna ideální období. Nezvládnuté šíření koronavirové nákazy v týmu, kvůli které neodcestovali na mistrovství světa do Egypta, se na úspěších reprezentace může navíc projevit i v příštích letech. Praha 15:03 21. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karel Nocar v roce 2011 | Zdroj: Profimedia

Aktuálně zažívají dost temnou přítomnost - kvůli koronaviru nemohli odjet na mistrovství světa - ale jaká bude budoucnost českých házenkářů zatím není jisté.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co si o současné situaci v české házené myslí bývalý reprezentační kapitán Karel Nocar

„Já plánuju z turnaje na turnaj, nebo z kvalifikace do kvalifikace. Pro mě to není na dlouhou dobu,“ podotýká brankář Martin Galia, kterému je už 41 let a i proto se nabízí otázka, jestli letos nepřišel o poslední šanci zahrát si na světovém šampionátu.

Na dalším mistrovství by Galiovi bylo 43 - pro srovnání v tolika letech se s reprezentační kariérou loučil hokejový nezmar Jaromír Jágr.

A ještě jedno číslo - 37 je už kapitánovi národního výběru Ondřeji Zdráhalovi. Podle jeho předchůdce Karla Nocara je ale třeba počítat už jisté personální ztráty. Myslí jimi odvolání trenérů Jana Filipa a Daniela Kubeše.

„Byly odvolané dvě osoby, které mají venku velké renomé. Pokud z házené odejdou takoví lidé s nejlepším možným know-how, tak to pro ten sport není dobře. Myslím, že to není ani dobrý vzkaz,“ myslí si Nocar.

Evropa je kvalitnější

Po odřeknutí světového šampionátu na poslední chvíli - mimochodem sankce prý svazu nehrozí - si Češi mohou napravit reputaci příští rok na mistrovství Evropy na Slovensku a v Maďarsku. Co se týká kvality, nepůjde prý o horší akci.

„Mistrovství Evropy je náročnější, protože ta největší kvalita je z Evropy, což dokazuje i celkové historické medailové umístění. Jediný tým, který dokázal na světových šampionátech dosáhnout na medaili byl Katar,“ vyzdvihuje kvality téměř třímilionového emirátu.

Na mistrovství Evropy se ale Češi musí především kvalifikovat. Kdo by měl převzít národní tým a jako trenér zařídit, aby se v souvislosti s házenou mluvilo o Češích jen v rovině sportovních úspěchů, o tom má Karel Nocar jasno.

„Ideální kandidát je současný trenér Filip Jícha, ale sám pochybuju o tom, že by do takového prostředí šel,“ navrhuje Karel Nocar Filipa Jíchu. Nejlepšího házenkáře světa v roce 2010 a trenéra, který o deset let později dovedl německý Kiel k triumfu v Lize mistrů.