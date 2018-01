Před turnajem bych nevěřil, říká házenkář Zdráhala. Nabídky na přestup nechává otevřené

Čeští házenkáři se rozloučí s úspěšným mistrovstvím Evropy v Chorvatsku. Proti domácímu týmu je čeká duel o páté místo, které by znamenalo historicky nejlepší český výsledek na evropském šampionátu. Národní tým navíc může mít nejlepšího střelce šampionátu. Ondřej Zdráhala zatím vede statistiku se 42 góly a už není moc hráčů, kteří by ho mohli ohrozit. Záhřeb 13:42 26. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřej Zdráhala | Foto: Antonio Bronic | Zdroj: Reuters

„V každém případě se to dobře poslouchá. Kdyby se mě na to někdo zeptal před turnajem, před rokem nebo před dvěma, tak bych mu to nevěřil,“ řekl Radiožurnálu Ondřej Zdráhala.

Dali jsme do toho úplně všechno, co v nás bylo, říká po remíze se Slovinskem trenér Daniel Kubeš Číst článek

Na kapitánovi české reprezentace je nadšení na hřišti vidět. Ondřej Zdráhala má v sobě pud, ktery nesmí chybět žádnému kanonýrovi - i když se pár střel nepovede, zkouší pálit dál.

A na šampionátu dostal do házené znovu velkou chuť. „Po kolektivním úspěchu, když člověk žije s mančaftem, to člověku vlije úplně novou energii.“

A je možné, že si Ondřej Zdráhala svými výkony na mistrovství Evropy řekl o angažmá v lepším týmu, než je švýcarský St. Gallen. „Jestli něco přijde, nebo ne, to nechám otevřené. Chci určitě ještě dva roky hrát házenou,“ nestresuje se nějak 34letý házenkář, jestli se objeví možnost zahrát si nějakou kvalitní soutěž - třeba německou Bundesligu.

„Samozřejmě, lákalo by mě to, ale nikam se neženu. Pokud přijde nějaká fakt dobrá nabídka, pouvažuju nad ní. Rád bych si zahrál na té nejvyšší úrovni a hrál opravdu o něco,“ přemýšlí.

Ze St. Gallenu ale Ondřej Zdráhala neutíká, s rodinou se jim ve Švýcarsku líbí. „Životní úroveň ve Švýcarsku je asi nejvyšší v celé Evropě. Kousek máme lyžařská střediska, tam můžeme jezdit s děckama. Kousek máme Bodamské jezero, tam je to v létě jak u moře,“ popisuje Ondřej Zdráhala, který teď ale myslí hlavně na poslední utkání na mistrovství Evropy, a to souboj s Chorvatskem o 5. místo. Hrát se začne v půl čtvrté odpoledne.