Máme chytřejší hráče, věří si házenkář Horák na Bělorusy. V příští sezoně se vrátí do Německa

„Osobně mám velkou motivaci Bělorusy porazit. Navíc si myslím, že máme v uvozovkách chytřejší hráče. Ale Bělorusy není radno podceňovat, jelikož už jen výčet hráčů a klubů, ve kterých hrají, je staví papírově možná o něco výš než nás. Mají mnohem víc hráčů, kteří se účastní bojů v Lize mistrů a nehrají tam vedlejší role,“ řekl házenkář Pavel Horák v rozhovoru na svazovém webu.

Zkušený házenkář jezdí na reprezentaci ze zahraničí už do roku 2006. Skoro dvoumetrový a víc než stokilový chlapík má pro házenou výborné fyzické předpoklady, ukazoval je hlavně v německé Bundeslize, pak se ale rozhodl vyzkoušet běloruský Meškov Brest.

„Uvidíme, jak to dopadne. Cítil jsem, že by to ještě dva roky mohlo vydržet, tělesná schránka drží,“ těšilo Pavla Horáka prakticky přesně před dvěma roky, když odcházel do Běloruska.

V tu dobu už asi nepočítal s tím, že se dočká velkého přestupu. Jenže teď dostal nabídku, která nešla odmítnout - pro příští sezonu podepsal roční smlouvu se slavným německým klubem z Kielu, kde ho povede jako trenér ještě relativně nedávný Horákův spoluhráč z reprezentace Filip Jícha, nejlepší házenkář světa za rok 2010.

„Budu tvrdě pracovat, abych naplnil očekávání klubu. A těším se na návrat do nejsilnější ligy světa,“ prohlásil Horák, který má na kontě 118 zápasů za českou reprezentaci.

Ze střelce obráncem

Ve 36 letech je uznávaným hráčem pro obranu, i když v minulosti platil za velmi dobrého střelce. „Mám touhu vyhrát a dávat góly, ale co mám dělat. Když neřvou, ať střídám, zaběhnu si. Ale přece tam nebudu stát a dělat hluchýho,“ popisoval s úsměvem svůj přerod na jednom z dřívějších reprezentačních srazů.

Teď bude chtít svoje kvality dokázat i v kvalifikačním utkání o postup na mistrovství Evropy proti Bělorusku, které začne v Plzni v 18 hodin a 10 minut.

„Byl bych špatným hráčem a kolegou, kdybych nebyl schopný poradit a říct něco o hráčích, se kterými, nebo proti kterým jsem hrával a hraji. Spousta běloruských hráčů už je v zahraničí, ale u těch, které znám, by pro mě měla být výhoda proti nim bránit. Ti by mě neměli mít čím překvapit. Alespoň ne ti z Brestu,“ věří.