‚Užívám si prcky, ale klobouk dolů před ženami.' Házenkář Horák se během pauzy věnuje rodině

Za normálních okolností je elitní házenkář Pavel Horák po většinu roku v Německu a rodinu má doma v Česku. Při koronovirové pandemii ale měl víc času být se svými nejbližšími a užít si hlavně svoje malé děti. Zároveň se ale musí připravovat, protože slavný tým z Kielu s ním o rok prodloužil smlouvu. Praha 22:00 27. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Horák | Foto: Ognen Teofilovski | Zdroj: Reuters

„Zatím nás nechávají ať si užíváme doma. S přípravou nám důvěřují, ale máme hodinky a aplikace přes které jsme kontrolovaní. Důvěřuj, ale prověřuj, jak se říká hezky česky,“ vypráví pobaveně sedmatřicetiletý Pavel Horák, který už trénuje a plní plány, aby byl připravený, až přijde z Kielu povel: „Vrať se, můžeme zase normálně pracovat.“ Teď měl totiž poprvé od dob mladších žáků, tedy zhruba od dvanácti let, od házené přibližně čtvrt roku volno. Mohl se tak věnovat rodině.

„Jakmile jsem přijel do Česka, tak na mě byla převedena zodpovědnost za oba prcky. O sportovním odpočinku se tak bavit můžeme, ale normálního odpočinku jsem si moc neužil,“ popisuje český házenkář.

Rozhodně mu to ale nevadilo, čas s dětmi využil naplno. „S dvěma dětmi… Doopravdy klobouk dolů před všemi ženami, které se převážně samy starají o děti. Ve dvou je to náročné, ale jakmile je na to člověk sám, tak je to neuvěřitelné,“ přiznává Horák.

Úplně sám na děti ale elitní český házenkář nebyl, stále mu vypomáhali jeho nejbližší. „Především partnerka, když je doma, děti se jí drží jako magnet. Jakmile ale jsem s nimi někde pryč a máma s námi není, tak se ke mně děti hned mají. Užívám si je,“ říká Horák.

Veganství nikomu nenutí

Po skončení karantény s dětmi cestoval po Česku a navštívil na delší dobu svoji maminku na Moravě. Také se dostal na místa, která při plném vytížení profesionálního sportovce v zahraničí, nemohl dlouho vidět. Od jedné věci ale musel trochu ustoupit. Před nějakou dobou změnil životní filozofii a přešel k veganství. Nyní ho ale s dětmi úplně nepraktikuje.

„Sem tam přijdou s čokoládou. Vysvětlit jim, že nechci maso je jednodušší než jim pak i vysvětlovat, proč nechci mléčné výrobky,“ vypráví Horák. Nikoho ale nenutí, aby měl v tomto směru stejný přístup jako on.

„Děti k tomu nevedu, ani partnerku se nesnažím přesvědčit, vlastně nikoho. Je to moje věc, a když budou chtít ostatní, tak se můžou přidat. Nikdo by ale do toho neměl být nucený a hlavně ne děti,“ zdůrazňuje elitní český házenkář Pavel Horák.