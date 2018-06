‚Splnil jsem si házenkářský sen.‘ Brankář Štochl v posledních zápasech kariéry pomůže reprezentaci

Je to rok, co jste se loučil s reprezentací proti Islandu. Už jste tehdy věděl, že to není definitivní?

Už tehdy jsem se bavil s trenéry, že v případě nutnosti se mnou můžou počítat, dokud budu hrát. Ale doufal jsem, že se to nestane, vzhledem ke zdravotnímu stavu kolegů. Ale ta situace nastala, tak jsem tady.

Proti Rusku to bude váš poslední zápas v národním týmu?

Předpokládám, že už jo. V neděli jsem měl poslední zápas v klubu a už nebudu ani trénovat, takže doufám, že už mě nikdo nikam zvát nebude.

Jaké bylo loučení v Berlíně?

Úžasné. Měl jsem z toho trošku obavy, protože bylo jasné, že to bude plné emocí. Ale ve finále jsem si to užil víc, než jsem čekal. Bylo to strašně příjemné, nakonec dorazili i moji kamarádi z Plzně Karel Nocar, Filip Jícha… Bylo to milé překvapení.

A už jste pevně rozhodnut, že ukončíte hráčskou kariéru?

Už dlouho jsem pevně rozhodnutý. Bylo jasné, že tahle sezona bude moje poslední. Těšíme se do Plzně. Říkal jsem, že se chci udržet na bundesligové úrovni a v momentě, kdy budu cítit, že je to na hraně, radši skončím úplně, což teď nastalo.

Nevím, jestli mi to za rok za dva nebude chybět, ale myslím, že ne. Těším se i na ostatní sporty, protože doufám, že na ně budu mít víc času.

Proč jste se po 12 letech v Berlíně rozhodl vrátit se do Plzně?

Je to velká změna, ale my jdeme domů. S manželkou jsme tu vyrůstali, máme tu spoustu přátel a rodinu. Horší to bude pro děti, obě žijí celý život v Německu, pro ně to bude větší skok, ale připravovali jsme se na to, obě chodily do českých škol.

Budete působit dál u házené?

Rád bych a vypadá to velmi nadějně. Ať už v Plzni nebo v Berlíně. Byl by to můj sen, protože jsem se celý život zabýval sportem, vystudoval jsem ho. Bylo moje přání zůstat u házené a splnilo se to. V Plzni i v Berlíně půjde o trénování v brankářů, v Plzni těch funkcí asi bude víc.

Jakých bylo 12 let v Německu?

Celkově jsem byl venku 14 let, ještě dva roky předtím ve Francii. Zásadní byla léta v Berlíně, kdy jsme od postupu z druhé Bundesligy prošli do Final Four Ligy mistrů, což bylo pro klub nezapomenutelné. Hrát 12 let Bundesligu je jako pro hokejistu NHL. Opouštět to není snadné, ale házenkářský sen jsem si splnil.

Cítíte to tak, že se loučíte na vrcholu? Nedávno jste vyhrál cenu pro nejlepšího házenkáře roku, s Berlínem jste byli třetí.

Tým v Berlíně o moc víc dosáhnout nemohl, byli jsme třetí, dva nebo tři body od titulu. Vyhráli jsme Evropský pohár, takže se dá říct, že odcházím ještě furt na vrcholu. Asi to bylo i mé přání, neměl jsem představu, že bych klesal do nižších a nižších soutěží.

Jaký pro vás bude zápas doma v Plzni?

Bude to hodně zajímavé. Když jsem zjistil, že se hraje v Plzni, byl to jeden z dalších důvodů, proč jet. Ale ty hlavní byly házenkářské, byl jsem furt v tréninkovém procesu, tak jsem tuhle možnost rád přijel.

Příští týden bude exhibice Filipa Jíchy, těšíte se?

Jestli to tady přežiju, uvidíte mě i tam. Těším se, protože se tam setkám se svojí generací. S hráči, se kterými jsem začínal a dlouhá léta působil v nároďáku. Přijede spousta světových hráčů, když si představím, že tam bude 6 brankářů z absolutní světové špičky, tak se moc těším.

Filip Jícha dokázal to co žádný Čech. Je to jeden z nejlepších hráčů historie a hlavně skvělý člověk. Těší mě, že ho už desítky let můžu považovat za kamaráda.