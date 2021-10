Házenkářský brankář Mrkva přestoupí do Kielu. ‚Těším se na výzvu, Kiel je největší klub,‘ říká

Česká házenkářská enkláva v bundesligovém Kielu bude od příští sezony zase o kus větší. Do jednoho z nejlepších týmů planety totiž míří gólman Tomáš Mrkva, který se v Kielu potká s trenérem Filipem Jíchou a reprezentačním kolegou, spojkou Pavlem Horákem. Solingen 11:16 2. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Házenkářský brankář Tomáš Mrkva | Foto: Andreas Gora | Zdroj: Reuters, via www.imago-images.de

Tomáš Mrkva dlouho patřil mezi nejlepší hráče až druhé německé bundesligy. Odchovanec Karviné kouzlil v barvách Hammu i Balingenu-Weilstettenu - přesun mezi světovou házenkářskou elitu se mu ale nedařil. Štace v Göppingenu nevyšla, Mrkva se ale ambicí nevzdal.

Před dvěma lety odešel do Bergischeru a dokázal tým, který se pohyboval na hraně sestupu posunout do klidných vod tabulky - v aktuální sezoně navíc celek z okolí Kolína nad Rýnem atakuje pohárové příčky. Když se ale opoře české házenkářské reprezentace ozvali z Kielu, nebylo co řešit.

„Když se řekne v házenkářském světě Kiel, všichni okamžitě zpozorní. Člověk si řekne, že je pořád v záři reflektorů, což je skvělé. Moc se na to těším, na klubové úrovni to bude určitě můj vrchol,“ přiznává zájem odejít do jednoho z nejlepších mužstev světa Tomáš Mrkva.

Českou reprezentační oporu v plánech přesunout se na větrné severní pobřeží Německa utvrdil i brzký zájem úřadujícího bundesligového šampiona.

„Je jasné, že když přijde nabídka z Kielu, překvapí to. Ale více mě překvapilo, kdy se to začalo řešit, první kontakty totiž byly už někdy na začátku srpna. V životě se mi nestalo, že bych jednal o smlouvě tak brzy, vždy se to začíná řešit třeba až v listopadu,“ popisuje Mrkva.

V dresu dvaadvacetinásobného vítěze německé nejvyšší soutěže a čtyřnásobného šampiona Ligy mistrů se Tomáš Mrkva potká s dalšími dvěma Čechy. Barvy Kielu obléká taky reprezentační spojka Pavel Horák, a z lavičky vše řídí trenér Filip Jícha. Ten hledal náhradu za odcházejícího Němce Daria Quenstedta - a svou volbou splnil Mrkvovi dětský sen.

„Se vším respektem k ostatním klubům, Kiel je to největší, co může být. To samozřejmě znamená splněný dětský sen, který má asi každý, kdo začíná hrát házenou,“ říká český brankář.

Mrkva ale čeká oproti Bergischeru zásadní změna. Zatímco teď patří mezi klíčové hráče, v novém působišti bude spíš krýt záda pravděpodobně nejlepšímu gólmanovi světa, Dánu Niklasi Landinovi.

„Půjdu tam s úplně jinou rolí, než jsem měl tady v Bergischeru. Ne že by to tu na mě stálo, ale bylo důležité, abychom s kolegou podávali kvalitní výkony, aby byl tým úspěšný. Tam to bude trochu jiné, ale zase to je výzva. Pokud se dostanu do branky, budu muset začít fungovat okamžitě bez toho, aniž bych se nějak dlouho připravoval. Ta role se trochu změní, ale já se na to těším a doufám, že to vyjde,“ uvědomuje si Tomáš Mrkva.

Opora tuzemské házenkářské reprezentace bude dres Kielu oblékat od července příštího roku - smlouvu má na dvě sezony.