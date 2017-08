Házenkář Jícha skončil v Barceloně, zvažuje konec kariéry

„Počínaje dnešním dnem již nejsem členem týmu FC Barcelona. Všem hráčům i fanouškům klubu přeji velmi úspěšnou sezónu," oznámil český házenkář konec v Barceloně svým fanouškům na Facebooku.

Důvodem byly hlavně zdravotní důvody. „Především pak po operacích se stydkou kostí a koleny, již nejsem schopen dostat se na takovou úroveň házené, ze které bych měl radost a kterou jsem si užíval především během mnoha krásných sezon v německé bundeslize. Je to do jisté míry smutné, na druhou stranu to patří k životu profesionálního sportovce,“ uvedl Jícha ve vyjádření.

Nyní chce Jícha strávit čas hlavně s rodinou a s nejbližšími přáteli, s nimiž bude probírat, jakým směrem se bude ubírat jeho budoucnost. „Zda ještě aktivně, nebo už zcela novou cestou,“ doplnil český házenkář.

Jícha se do Barcelony přesunul předloni a získal tam dva ligové tituly. Předtím působil v německém Kielu, kde získal sedm bundesligových titulů a dvakrát vyhrál Ligu mistrů. V Německu působil i ve funkci kapitána týmu, v roce 2010 zvítězil v anketě o nejlepšího házenkáře světa.