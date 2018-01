Házenkáři se po senzaci proti Dánům připravují na Maďary. 'Čeká nás ještě těžší úkol,' říká trenér

Čeští házenkáři si večer buď sbalí kufry a pojedou z mistrovství Evropy domu, nebo ve Varaždinu ještě chvíli zůstanou. Čeká je totiž rozhodující utkání o postup ze skupiny proti Maďarsku. A navázat v něm budou chtít na senzační výhru nad olympijskými vítězi z Dánska. Varaždin 11:01 17. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kapitán házenkářské reprezentace Ondřej Zdráhala | Foto: Ognen Teofilovski | Zdroj: Reuters

„Máme z toho obrovskou radost, ale teď nás čeká další úkol, který bude možná obtížnější v tom smyslu, že po takovémto výkonu je těžší podat minimálně stejný, ne-li ještě o trochu lepší výkon,“ řekl trenér Jan Filip Radiožurnálu.

Spolu s kolegou Danielem Kubešem musí vybalancovat u hráčů euforii z triumfu nad olympijskými vítězi a nutností zodpovědně odehrát rozhodující zápas o postup ze skupiny.

'Historický úspěch české házené.' Proti Dánům šli reprezentanti za hranice svých možností Číst článek

„Je to pro nás obrovská šance. Teď jsme si ukázali cestu a že vůbec jde měřit se s nejlepšími. Každopádně ale musíme všichni předvést stoprocentní výkon. Myslím si, že teď bude v tom týmu taková síla a taková bojovnost, že prostě budeme chtít postoupit,“ říká za tým zkušený Martin Galia.

Čeští reprezentanti se kromě soupeře budou muset vyrovnat také s atmosférou, vždyť Varaždin leží nedaleko maďarských hranic a v hale to je znát. A jiné to nebude ani proti Česku.

„Určitě to může být jeden z faktorů, které by mohly rozhodnout. Ti zkušenější z nás jsou ale na to zvyklí, já jsem třeba typ, který to vůbec nevnímá. Budeme to ale muset těm mladším a méně zkušenějším spoluhráčům vysvětlit a pomoct jim,“ dodává Martin Galia.

On i jeho spoluhráči si na postup věří. Jistotu dá českým házenkářům výhra nebo remíza, za určitých okolností může stačit i těsná porážka. Utkání s Maďarskem začne ve středu v 18.15.