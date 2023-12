Uvědomily jsme si, jaká je světová házená, komentovaly Češky vysokou prohru s Nizozemskem

Nizozemské házenkářky závěr zápasu strávily rytmickým tleskáním vestoje. A zatímco jejich soupeřky se snažily co nejrychleji zmizet v útrobách arény, hráčky v oranžovém dál juchaly se svými fanoušky.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říkaly české házenkářky po vysoké porážce od Nizozemska na mistrovství světa

Na hudební povel skákaly zleva doprava a obráceně a užívaly si vysokého vítězství.

„To byla velká škola. Bohužel výsledek hovoří za své a asi to nebyl úplně dobrý výkon, když jsme lehly o 13 branek,“ popsala úplně opačnou náladu v českém táboře brankářka Petra Kudláčková. Ta sice zapsala 11 zákroků, porážku 20:33 po jednoznačném průběhu utkání ovšem neodvrátila.

„Bylo vidět, že jsou absolutně na jiném levelu, než my. Trápily jsme se hodně v útočné fázi, kde jsme neproměňovaly a dělaly chyby. Valily se na nás jako oranžová vlna a to se strašně těžce brání a něco se s tím dělá.“

Další zápasy

Národní tým po úvodních výhrách nad Kongem a Argentinou pomýšlel na další skalp a zisk 1. místa ve skupině. Po drtivé prohře, která českým házenkářkám nastavila zrcadlo, ale musí sebevědomí ustoupit. Uvědomovala si to i spojka Markéta Šustáčková.

„Uvědomily jsme si, jaká je světová házená, ale my se nevzdáváme. Není čas na to se litovat, máme jeden den na to se sebrat a musíme dál pokračovat. Máme před sebou další tři utkání,“ dodala Šustáčková.

S natěsnaným zápasovým plánem ale má Šustáčková pravdu. Češky, které ze druhého místa ve skupině prošly do osmifinálové fáze, totiž další utkání na světovém šampionátu odehrají už zítra odpoledne proti Ukrajině.