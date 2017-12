Házenkářky se musí před čtvrtfinálovým zápasem s Nizozemskem vypořádat s větším zájmem veřejnosti

Většího úspěchu ještě házenkářky v historii samostatného Česka nedosáhly. Na mistrovství světa v Německu jsou ve čtvrtfinále a ve středu se pokusí na turnaji zaskočit dalšího favorita, Nizozemsko. Pokud se jim to podaří, dočkají se asi ještě většího ohlasu, než jaký měla jejich předchozí výhra a postup přes Rumunsko. A to jak mezi fanoušky, tak v médiích a na sociálních sítích. Lipsko 17:08 12. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít České házenkářky při zápase s Německem | Foto: Alžběta Vejrosotová chf.cz

„Dvoudenní sláva, bych to tak nazval,“ pousmál se trenér Jan Bašný nad zvýšeným zájmem o českou reprezentaci. A zaznamenaly ho i hráčky samotné.

„Podařil se nám neskutečný úspěch a jsem ráda, že jsme lidi k házené přitáhli, protože teď na čtvrtfinále potřebujeme nějakou tu podporu,“ říká pro Radiožurnál Michaela Hrbková, která dostala hodně zpráv i na sociálních sítích.

'Úplně všechny jsme brečely,' přiznává po senzační výhře nad Rumunskem házenkářka Hrbková Číst článek

„Četly jsme strašně moc gratulací, všichni to komentovali všude na facebooku. V pokoji jsme si ani nepovídaly, jenom jsme tak listovaly a pak okolo druhé usnuly,“ popisuje Hrbková.

Všechny odezvy ale nebývají občas pozitivní, hlavně v různých diskusích na internetu.

„I kdybychom získaly zlato, tak stejně se tam najde pár lidí, kteří nám to budou závidět a budou nás pomlouvat. My si z toho nic neděláme, někdy si to samozřejmě čteme, ale úplně se z toho nehroutíme,“ přibližuje česká házenkářka.

Gól sekundu před koncem. České házenkářky porazily favoritky z Rumunska a slaví čtvrtfinále Číst článek

Házená se dostala ve sportovní části na první místo, ať už v rádiu, v televizi, na webech, nebo v novinách. A to se tomuhle sportu v Česku moc nestává. Trenéři doteď nijak zvlášť nekontrolovali, jak házenkářky vnímají příspěvky nebo články o svých výkonech.

„Ono zase o nás tolik nikdo nepsal, takže to nebylo, že bychom to nějaký způsobem museli kontrolovat a tlumit nebo zakazovat. Ono to ani dost dobře nejde. Taková nějaká výchova, když je ten mediální zájem větší, tak by se na tom muselo nějak zapracovat,“ uvědomuje si Bašný.