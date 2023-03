‚Jeden z nejlepších zápasů letošní sezony.‘ Atmosféru mezi Spartou a Třincem si užívají hráči i trenéři

Nechat se vylučovat v prodloužení hokejového zápasu, navíc ještě v play-off, se nevyplácí. Přesvědčili se o tom hokejisti pražské Sparty, které potrestal Třinec. Oceláři vyhráli v Praze 3:2 právě v prodloužení gólem v početní výhodě a vyrovnali stav čtvrtfinále na 1:1 na zápasy. A i když to občas jiskřilo na ledě a také na tribunách, trenéři obou týmů našli po utkání společnou řeč. Praha 12:48 21. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Libor Hudáček | Foto: Pavel Paprskář | Zdroj: ČTK

Bylo to utkání plné emocí, ale oba trenéři měli pro hokejisty Sparty a Třince pochopení. Série čtvrtfinále play-off a repríza loňského finále je vyrovnaná 1:1 na zápasy.

A jestli se občas hráči na ledě O2 areny postrkovali, atmosféra mezi trenéry byla po zápase úplně opačná.

„Byly tam momenty, kdy emoce planou. Tam to prostě je, ale to je správné, to k play-off patří. Myslím, že i nám dvěma se to líbí, hokej byl nádherný,“ popisoval pro Radiožurnál Sport atmosféru třinecký trenér Zdeněk Moták a jeho protějšek na lavičce Sparty Miloslav Hořava jen přikyvoval.

Oba dosavadní zápasy skončily o gól, ten poslední se rozhodl až v prodloužení, ve kterém šli Pražané třikrát do oslabení.

Hořava má ale pochopení. „Ono se to zdá jednoduché, když se na to člověk kouká z klidu, ale hráči jsou, ne pod tlakem, ale ten výdej je tak obrovský, že hráči chybu prostě udělají. Je to prostě hokej, nedá se nic dělat,“ doplnil kouč pražského celku.

„Viděli jsme, alespoň z naší strany, jeden z nejlepších zápasů letošní sezony. Čím víc lidí přijde, čím je napjatější atmosféra, tím je motivace větší, protože je to play-off. Hrajeme na Spartě a každý tady chce vyhrát, to je jasné,“ glosuje bouřlivou atmosféru třinecký Libor Hudáček, který dvěma góly v zápase vždy odpověděl na sparťanské trefy.

Tři domácí fauly potrestal v prodloužení Daniel Voženílek i se štěstím. Jeho plánovanou přihrávku přes brankoviště si do branky srazil obránce Sparty Michal Moravčík.

A tak se série za stavu 1:1 stěhuje do Třince. Vyrovnané je to také v dalším čtvrtfinále mezi Hradcem Králové a Libercem.