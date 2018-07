Hermannová a Nausch Sluková si zahrají o medaile. Na mistrovství Evropy postoupily do semifinále

Plážové volejbalistky Barbora Hermannová a Markéta Nausch Sluková budou hrát na mistrovství Evropy v Nizozemsku o medaile. Po výhře 21:13, 21:17 nad Ruskami Jevgenijí Ukolovovou a Jekatěrinou Birlovovou postoupil druhý nasazený pár do sobotního semifinále a může navázat na předloňské kontinentální stříbro ze Švýcarska. Na úvod play off uspěli také Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem, kteří prošli do osmifinále. Haag 19:22 20. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Markéta Sluková a Barbora Hermannová vyhrály turnaj v Ostravě | Foto: Petr Sznapka | Zdroj: ČTK

Hermannové a Slukové jako by prospěl přesun do Haagu, kde nechaly zapomenout na nevýrazné výkony z rotterdamské základní skupiny. Ve třech zápasech play off neztratily české hráčky ani set.

Ukolovová s Birlovovou, které v prvním kole vyřadily Kristýnu Hoidarovou Kolocovou a Michalu Kvapilovou, je potrápily jen v druhém setu, koncovka už ale opět byla jasnou záležitostí favoritek.

O postup do finále se české volejbalistky v sobotu odpoledne utkají s vítězkami duelu mezi Španělkami Angelou Lobatovou, Amarantou Fernándezovou a domácími Nizozemkami Sanne Keizerovou, Madelein Meppelinkovou.

Vstup do vyřazovacích bojů zvládli Perušič se Schweinerem. Domácí dvojici Dirk Boehlé, Steven van den Velde v prvním kole porazili 21:13, 15:21, 15:11 a zajistili si nejhůře deváté místo. V sobotu se v osmifinále utkají s ruským párem Konstantin Semjonov, Ilja Lešukov.

ME v plážovém volejbalu v Nizozemsku:

Muži - play off:

1. kolo: Perušič, Schweiner (16-ČR) - Boehlé, Van den Velde (29-Niz.) 2:1 (13, -15, 11).

Ženy - play off:

Čtvrtfinále: Hermannová, Nausch Sluková (2-ČR) - Ukolovová, Birlovová (26-Rus.) 2:0 (13, 17).

Semifinalisté ME. Beachvolejbalistkám @marketa_slukova @BaraHermannova přišli fandit a pak i blahopřát reprezentanti U20. Zítra hrají o finále oba týmy jen 100 metrů od sebe. pic.twitter.com/pA1hA4bhJO — Petr Kadeřábek (@PetrKada1) 20 July 2018