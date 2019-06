Hermannová s Nausch Slukovou budou na mistrovství světa v beachvolejbalu v ‚evropské‘ skupině

Nasazené dvojky Barbora Hermannová s Markétou Nausch Slukovou budou mít na mistrovství světa v Hamburku v základní skupině všechny soupeřky z Evropy. Čeští beachvolejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner, kteří zazářili v minulém týdnu na turnaji Světového okruhu v Ostravě a vybojovali stříbro, se utkají se soupeři z Kataru, Belgie a Sierry Leone. Hamburk 17:34 4. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barbora Hermanová a Markéta Sluková. | Foto: Reuters

Šampionát se uskuteční od 28. června do 7. července. V obou kategoriích se představí vždy 48 dvojic, úterní los je rozdělil do 12 skupin. Nasazenými jedničkami v soutěži žen jsou domácí Němky, Hermannová se Slukovou coby dvojky byly automaticky zařazeny do skupiny B. Postupně k nim přibyly Polky Katarzyna Kocioleková a Kinga Wojtasiková, Lotyšky Tina Graudinová a Anastasija Kravčenková a domácí pár Leonie Körtzingerová, Sarah Schneiderová.

„Skupina je OK, ale trochu zrádná. Lotyšky jsou poměrně mladé, byly už ale schopné porazit několik top týmů. Polky jsou zkušené, myslím, že to budou hodně náročné zápasy. No a německý tým je hodně mlaďoučký, jsou to taková neotesaná mláďátka, ale patří do německého programu pro olympiádu 2024, obě měří ke 190 centimetrům a na domácí půdě budou chtít zaškodit,“ zhodnotila Sluková los pro zastupující agenturu Sport Invest.

Věří, že se jí s Hermannovou podaří ve skupině splnit roli jasných favoritek a vyhrát ji. „Když předvedeme to, co umíme, tak je tahle skupina určitě hratelná na první místo. Už ve Vídni jsme si ale potvrdily, že případné první místo ve skupině nic neznamená, protože jsme tenkrát skupinu vyhrály, ale pak jsme dostaly silné Brazilky, které ve skupině zaváhaly. Důležité bude v Hamburku postoupit, pak turnaj začíná znovu,“ konstatovala Sluková. Před dvěma lety ve Vídni se české jedničky dělily o deváté místo.

Perušič se Schweinerem se na šampionátu představí premiérově a formu mají skvělou. Na písku v Dolních Vítkovicích si v neděli zahráli finále a prohráli až po velké bitvě se světovými jedničkami Andersem Molem a Christianem Sörumem z Norska.

V hamburské aréně budou soupeři českých plážových volejbalistů ve skupině D nasazené čtyřky Šaríf Janus a Ahmed Tidžan z Kataru, Belgičané Dries Koekelkoren a Tom van Walle a africký pár John Kamar a Ismail Bangura ze Sierry Leone.

Z každé skupiny se vždy první dva celky kvalifikují do play-off a s nimi čtyři nejlepší týmy z třetích míst. Zbylých osm družstev ze třetích příček si mezi sebou zahraje o čtyři volná místa v úvodním kole vyřazovacích bojů.