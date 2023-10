Hermannová se Štochlovou zvládli úvod mistrovství světa. Stále nám chybí herní odvaha, přiznávají

Plážové volejbalistky Barbora Hermannová a Marie Sára Štochlová vstoupily vítězně do mistrovství světa. V mexické Tlaxcale porazily dvojici Eriku Bobadillovou a Michelle Valienteovou z Paraguaye. Češky proměnily až pátý matchball, i proto si Barbora Hermannová po utkání nahlas oddechla. Poslechněte si, co po úspěšném vstupu do mistrovství světa říkají plážové volejbalistky. Tlaxcala 11:49 8. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plážové volejbalistky Barbora Hermannová a Marie Sára Štochlová | Foto: ČTK | Zdroj: ČTK, Profimedia

„Věděly jsme, že paraguayky budou velmi klíčový zápas v naší skupině. My jsme byly trochu vystresované z toho, že nám nejdou ty herní situace, které nám šly v prvním setu. Nechaly jsme se tím zbytečně stáhnout.“

První sadu totiž Češky vyhrály naprosto s přehledem. Ono hrát tři sety v Tlaxcale, to je přeci jenom něco trošku jiného, než kdekoliv jinde na světě, a to kvůli nadmořské výšce dva a půl tisíce metrů. Trvá to, než si člověk zvykne.

„Teď už mi přijde, že je to lepší. S Maruškou (Marie Sára Štochlová) jsme se shodly během toho, co jsme v tie-breaku obcházely kurt, že se nám stáhla bránice a píchalo nás v boku. Přiřadila bych to nedostatečnému kyslíku, ta bránice nestíhá tak jak u nás.“

Marie, zhruba v závěru utkání, myslím při mečbolu, jste dostala přihrávku od Báry a zkusila jste to na druhou stranu. Je to něco, co jste pilovaly speciálně před mistrovstvím světa?

„Pilujeme to již nějakou dobu, ale pořád jsme na to nenašly herní odvahu - alespoň tedy já ne. Já to tedy trénuju, ale když mám mečbol, tak chci hrát ránu - a zahraju jí za pásku přímo do ruky polařce. Pořád to ještě pilujeme a snad se to zlepší.“

Třeba už v neděli v 18 hodin, to totiž Češky vyzvou pár Yakki/Mahassine z Maroka.