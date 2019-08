Začalo to jako závod party kamarádů. Letos se skoky do vody v Hříměždicích konají podvacáté

Malou vesničku Hříměždice asi tak na polovině cesty mezi Příbramí a Sedlčany proslavilo skákání do vody. Už podvacáté tam extrémní skokané závodí v místním lomu, kdo z nich předvede nejlepší salta a vruty z pětadvacetimetrové věže. Hříměždice 13:22 3. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Malou vesničku Hříměždice mezi Příbramí a Sedlčany proslavilo skákání do vody | Foto: Filip Jandourek

„Před dvaceti lety tady byla parta kamarádů, kteří si řekli, že když mají za barákem takový skvělý lom, udělají si závody mezi sebou, že bude sranda, legrace. Udělali první závody, druhé, začali do toho roupat a dneska je to největší cliff divingový závod ve střední Evropě,“ řekl Radiožurnálu jeden z organizátorů Martin Zvoníček.

Ve středočeské vesničce Hříměždice se konal jubilejní 20. ročník závodu ve skocích do vody. Více v reportáži Martina Charváta

A že si nevymýšlí, dokresluje jednak nadšení diváků z páteční exhibice, ale také třeba to, že místní závody pomohly ke slávě jednomu z nejlepších extrémních skokanů světa Michalu Navrátilovi.

„Dá se říct, že tady odstartovala celá moje kariéra skoků do vody z velkých výšek. Když jsem tady byl poprvé, byla tady postavená dvanáctimetrová věž, nějaká slátanina z lešení. Ale pak už jsem jenom vyhledával výšky, vyjížděl jsem i do světa a vždy jsem se vracel sem, abych tu mohl předvést každý rok lepší skoky,“ řekl Navrátil.

Stejně tak se přes hříměždické závody snaží posunout třeba i loňský mistr republiky Jan Bílý.

„Nejvíc jsem zatím skočil z dvaceti metrů, ale letos bych tady chtěl tu laťku posunout o dalších pět metrů. Rozdíl v čase bude jako lusknutí prstu, ale co se týče nárazu, tak to bude mnohem silnější,“ mluvil Bílý o rychlosti až 80 kilometrů v hodině, kterou jeho nohy rozrazí vodní hladinu. Hříměždický žulový lom je devět metrů hluboký, to skokanům bohatě stačí.

„Ta úroveň je od nejlepších na světě až po ty, kteří to dělají pro zábavu. Ti se nemohou s nejlepšími závodníky typu Michala Navrátila vůbec srovnat, ta úroveň je jinde, ale naštěstí se nám během závodu zatím nikdo moc nezranil,“ řekl Martin Zvoníček s tím, že do lomu během závodů smí samozřejmě i veřejnost.

Jakmile se ale setmí, platí přísný zákaz vstupu. Důvodem je jednak festival na přilehlé louce, na které bude k dispozici hodně alkoholu. A pak také loňské neštěstí, kdy po nočním skoku do lomu zemřel jeden cizinec.