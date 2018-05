Hilgertová i po konci kariéry usiluje o místo v reprezentaci. 'Klidně bych si na ni vsadil,' říká Přindiš

Od největších úspěchů Štěpánky Hilgertové sice už slalomářskými kanály protekly miliony a miliony kubíků vody, druhé své olympijské zlato získala v roce 2000, ale aspoň do českého týmu pro mezinárodní závody se dostala třicetkrát za sebou. Před letošními nominačními boji ukončila profesionální kariéru a pádluje jen po práci v ČNB, takže na další účast v týmu už to moc nevidí.

„Neumím si při tom počtu holek, které už jezdí na slušné úrovni a které se na rozdíl ode mě skutečně v zimě připravovaly na o hodně jiné úrovni, tak s největší pravděpodobností většina z nich pojede skutečné jiné závodní výkony na jiné úrovni než já,“ říká Hilgertová.

Ale další hvězdy českého vodního slalomu své nejslavnější kolegyni šance dávají.

„Myslím, že do toho určitě může promluvit,“ soudí jiný dvojnásobný olympijský medailista Ondřej Štěpánek a neodporuje mu ani loňský vítěz Světového poháru a vicemistr světa Vít Přindiš.

„Pro hodně lidí je takový černý kůň nominace, protože některé holky se tam často vynervují a nechají se vyšťouchnout svými chybami, takže by to třeba mohla zajet. Klidně bych si na ni něco vsadil,“ říká Přindiš.

A proč by se Štěpánka Hilgertová mohla do týmu dostat, když se na rozdíl od konkurentek nepřipravovala v teple, některé týdny se prý kvůli práci vůbec nedostala na vodu, a tak logicky nemá tolik natrénováno?

„Oznámila konec kariéry a spousta holek si možná řekla, že je tam o místo víc. Teď na tom startu bude a je to Štěpánka, která je úplně vysmátá, protože má práci a může jí to být vlastně jedno,“ vysvětluje další mistr světa a olympijský medailista Vavřinec Hradilek.

K tomu všemu přičtěte obrovské zkušenosti a cit pro vodu, který se taky jen tak neztratí. Legenda vodního slalomu se to pokusí prokázat v nominačních závodech tento víkend na Trnávce v Želivi a za týden v pražské Troji. I kdyby se jí to ale povedlo, je otázka, jestli by ještě mohla mezinárodní akce skloubit se svou novou prací.