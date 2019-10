Bez Hirschera a Vonnové. Na startu Světového poháru ve sjezdovém lyžování chybí dvě stálice

Přestože to za okny zatím nevypadá, o víkendu odstartuje nová sezona Světového poháru ve sjezdovém lyžování. A ta bude zlomová v tom, že se v ní nepředstaví dvě legendy tohoto sportu, které mají stále miliony fanoušků po celém světě - Američanka Lindsey Vonnová a Rakušan Marcel Hirscher. Praha 12:46 25. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marcel Hirscher během závodu ve finském Levi. | Foto: Markku Ulander | Zdroj: Reuters

Mezi slalomovými tyčemi se Marcel Hirscher dokázal proplétat tak rychle, že dominoval nejen nejtočivější disciplíně, ale také celkovému pořadí Světového poháru. Velký křišťálový glóbus tak vybojoval v předchozích osmi sezónách a v historických tabulkách v tomto směru nemá konkurenci. V relativně mladém věku třiceti let pak v září ukončil svoji kariéru ozdobenou také sedmi tituly mistra světa a dvěma olympijskými zlatými medailemi.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Startuje nová lyžařská sezona, už ale bez hvězd Marcela Hirschera a Lindsey Vonnové. Více v příspěvku Jakuba Marka

„Z mého pohledu je on ten nejlepší. Vždycky bylo vzrušující sledovat ho při závodě, přestože bylo skoro jisté, že vyhraje. Ale nepřekvapilo mě, že skončil. Mluvil o tom a nebylo to, jako kdyby si dělal srandu. Myslel to vážně,“ povídala před startem sezony o Hirscherovi v rozhovoru pro Eurosport Mikaela Shiffrinová.

Američanka je po únorovém konci kariéry krajanky Lindsey Vonnové jasně největší hvězdou ženského lyžování. Mezi muži pak bude hledání nového krále složitější.

Sjezdař Hirscher ukončil kariéru. Získal během ní mnoho titulů od Světového poháru po olympiádu Číst článek

„Hirscher mohl vyhrávat všechny závody dál, byl stále na špici a bude určitě chybět. U Lindsey Vonnové to tak nebylo, vrchol její kariéry byl už před několika lety,“ vysvětlil Radiožurnálu trenér Ester Ledecké Tomáš Bank, který se mezi elitními lyžaři pohyboval ještě v době, než začal bílým svahům dominovat Marcel Hirscher.

Se sjezdovým lyžování se pojí velký byznys a teď je otázkou, jestli konec dvou výjimečných jmen nebude mít vliv na popularitu sportu spojenou s přísunem peněz od sponzorů.

„Když skončil kdysi Alberto Tomba, tak se to prý hodně projevilo. Ale myslím si, že lyžování pokročilo a ani Hirscher, ani Vonnová nebyli jedinými taháky ve startovním poli. Takže se to podle mě nějak výrazně neprojeví,“ doplnil Bank před víkendovým startem Světového poháru v rakouském Söldenu.

Ženy se vydají na trať obřího slalomu v sobotu, muži v neděli. Ve startovní bráně by se měli objevit i Češi Gabriela Capová a Ondřej Bernt.