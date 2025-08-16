Hokejová legenda Chára se vydá na trať Ironmana. Hradec Králové obsadí nejlepší triatlonisté
1,9 kilometru plavání, 90 kilometrů na kole a na závěr půlmaraton. To jsou výzvy, které čekají na účastníky hlavního závodu nedělního Ironmana Hradec Králové. Druhý ročník už několik týdnů hlásí vyprodáno a do krajského města tak zamíří přes dva tisíce triatlonistů z celého světa. Chybět nebude ani vítěz Stanley Cupu a bývalý kapitán hokejistů Bostonu Zdeno Chára. Tomu ale nejde o umístění, hlavní je motivace a osobní zlepšování.
„Mám radost, když závod dokončím s dobrým pocitem a s tím, že jsem do toho dal všechno,“ říká slovenský sportovec.
Poslechněte si, jak se hlavní hvězdy chystají na nedělní start Ironmana Hradec Králové
Loni Zdeno Chára chyběl v Hradci Králové ze zdravotních důvodů. Podobně jako český triatlonista Pavel Wohl. „Tehdy jsem dostal na ochutnávku nějaké smoothie, které pravděpodobně stálo na sluníčku. Půl hodiny poté se mi udělalo hodně nevolno a celou noc jsem měl velké zažívací potíže. Rozhodl jsem se tak, že pojedu domů,“ vzpomíná Wohl.
Stálice Vabroušek
Něco podobného už vítěz nedávného triatlonového závodu Czechman nechce riskovat. Spoléhá tak na prověřenou stravu a kuchyni od maminky. To nejslavnější český triatlonista Petr Vabroušek, který absolvoval už přes tři stovky Ironmanů po celém světě, tyto problémy nemá.
„Je to jedna z mých nejsilnějších disciplín. Vytrénovaný žaludek, který snese všechno kam přijede. Když jsme závodili v Japonsku, tak jsem zásadně jedl japonské jídlo. V Koreji zase korejské. V tomhle směru jsem dobře trénovaný, jiní profesionální závodníci s tím občas mají problém,“ říká Vabroušek.
Světový šampion v Ironmanu mezi handicapovanými sportovci Jan Tománek žádné experimenty s jídelníčkem neplánuje. O to víc se snaží nastudovat běžeckou trať. „Je technická, nebude rychlá a z mého pohledu může být nebezpečná. Sportovci běží pomaleji, než já na té formuli, takže do běhu musím jít trochu s chladnou hlavou,“ popisuje Tománek.
Chladnou hlavu si určitě přejí všichni účastníci nedělního Ironmana Hradec Králové. Předpověď počasí by jim mohla pomoci, na neděli už meteorologové hlásí příjemných 25 stupňů Celsia. Dá se očekávat, že běžeckou i plaveckou část podél řeky Labe v centru města budou lemovat tisíce fanoušků.