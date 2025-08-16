Hokejová legenda Chára se vydá na trať Ironmana. Hradec Králové obsadí nejlepší triatlonisté

1,9 kilometru plavání, 90 kilometrů na kole a na závěr půlmaraton. To jsou výzvy, které čekají na účastníky hlavního závodu nedělního Ironmana Hradec Králové. Druhý ročník už několik týdnů hlásí vyprodáno a do krajského města tak zamíří přes dva tisíce triatlonistů z celého světa. Chybět nebude ani vítěz Stanley Cupu a bývalý kapitán hokejistů Bostonu Zdeno Chára. Tomu ale nejde o umístění, hlavní je motivace a osobní zlepšování.

Video Hradec Králové Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Už v neděli Hradec Králové obsadí nejlepší triatlonisté. Na startu nebudou chybět hvězdy jako Zdeno Chára nebo Petr Vabroušek

Už v neděli Hradec Králové obsadí nejlepší triatlonisté. Na startu nebudou chybět hvězdy jako Zdeno Chára nebo Petr Vabroušek | Foto: Martin Veselý MAFRA / Profimedia

„Mám radost, když závod dokončím s dobrým pocitem a s tím, že jsem do toho dal všechno,“ říká slovenský sportovec.

Přehrát

00:00 / 00:00

Poslechněte si, jak se hlavní hvězdy chystají na nedělní start Ironmana Hradec Králové

Loni Zdeno Chára chyběl v Hradci Králové ze zdravotních důvodů. Podobně jako český triatlonista Pavel Wohl. „Tehdy jsem dostal na ochutnávku nějaké smoothie, které pravděpodobně stálo na sluníčku. Půl hodiny poté se mi udělalo hodně nevolno a celou noc jsem měl velké zažívací potíže. Rozhodl jsem se tak, že pojedu domů,“ vzpomíná Wohl.

Stálice Vabroušek

Něco podobného už vítěz nedávného triatlonového závodu Czechman nechce riskovat. Spoléhá tak na prověřenou stravu a kuchyni od maminky. To nejslavnější český triatlonista Petr Vabroušek, který absolvoval už přes tři stovky Ironmanů po celém světě, tyto problémy nemá.

„Je to jedna z mých nejsilnějších disciplín. Vytrénovaný žaludek, který snese všechno kam přijede. Když jsme závodili v Japonsku, tak jsem zásadně jedl japonské jídlo. V Koreji zase korejské. V tomhle směru jsem dobře trénovaný, jiní profesionální závodníci s tím občas mají problém,“ říká Vabroušek.

Světový šampion v Ironmanu mezi handicapovanými sportovci Jan Tománek žádné experimenty s jídelníčkem neplánuje. O to víc se snaží nastudovat běžeckou trať. „Je technická, nebude rychlá a z mého pohledu může být nebezpečná. Sportovci běží pomaleji, než já na té formuli, takže do běhu musím jít trochu s chladnou hlavou,“ popisuje Tománek.

Chladnou hlavu si určitě přejí všichni účastníci nedělního Ironmana Hradec Králové. Předpověď počasí by jim mohla pomoci, na neděli už meteorologové hlásí příjemných 25 stupňů Celsia. Dá se očekávat, že běžeckou i plaveckou část podél řeky Labe v centru města budou lemovat tisíce fanoušků.

Tomáš Borovec, rej Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Ostatní sporty

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme